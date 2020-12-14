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تأسيس صندوق عالمي لحماية النمر العربي من الانقراض

Time منذ 12 دقيقة
Views 1244
تأسيس صندوق عالمي لحماية النمر العربي من الانقراض

المدينة المنورة (صدى):
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن تأسيس الصندوق العالمي لحماية النمر العربي من الانقراض في محمية شرعان بالعلا، وذلك بتوجيه ودعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

 

وأوضح وزير الثقافة، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عبر "تويتر": بتوجيه ودعم ولي العهد، أسست الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الصندوق العالمي لحماية النمر العربي من الانقراض في محمية شرعان بالعلا.

يذكر أن الأعداد المُتبقية من النمر العربي لا تزيد عن الـ 200 نمر، مُسجلة بذلك انخفاضًا وصل إلى 90%، في مرتفعات الحجاز وسلسلة جبال السروات، كما رُصد تواجد النمر العربي في جبال الإمارات وعُمان واليمن.

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أحدث التعليقات

القرشي
طالما لاتوجد ضوابط لإستقدام العماالة في مجال عمل المؤسسات او الشركات المستقدمة لذلك العامل فلن تنتهي هذه الجرائم لأن معظم من يرتكبونها هم من العمالة الامية او محدودة التعليم هدفهم فقط هو جمع اكبر قدر من المال سواء بطرق مشروعة او غير مشروعة المهم هو المال فقط حتى لو كان ذلك على حساب صحة وحياة الناس لايهم ... هذه غاية غالبية الوافدون وهذه هي اهدافهم .
واضح*** وصريح***
خبر قديم سبق أن نشر وتم التعليق عليه،، الفتاه مرفوعه على أكتاف شخص آخر..
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
Ml
فخوره جدًا بما أنجزتيه و طريقة طرحك لموضوع مهم بطريقة مُلمه بسيطه أتمنى دائمًا تكونين من أعلى لأعلى دائمًا بكون فخورة فيك و بدعمك بأنجازاتك القادمة بإذن الله ❤️

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