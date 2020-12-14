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تنبيه من " الجمارك " للمسافرين بشأن العملات والمجوهرات 

Time منذ 54 دقيقة
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تنبيه من " الجمارك " للمسافرين بشأن العملات والمجوهرات 

الرياض (صدى):
طالبت الجمارك المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى المملكة الذين بحوزتهم عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، بضرورة الإقرار عنها قبل الوصول إلى منفذ الدخول أو الخروج وذلك من خلال الدخول على صفحة الإقرار في موقع الجمارك.

وأشارت الجمارك إلى تعبئة النموذج المخصص لذلك إلكترونياً وتزويد موظف الجمارك في مكتب الإقرار في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالرقم المرجعي لاستكمال إجراءات الإقرار، أو من خلال تطبيق الجمارك السعودية للأجهزة الذكية، مبينة أن نموذج الإقرار متوفر أيضاً لدى مكاتب الإقرار في جميع المنافذ عند الرغبة بتعبئته ورقياً.

وأوضحت أن عملية الإقرار تجب على كل مسافر قادم أو مغادر يحمل أي عملات أو أدوات قابلة للتداول أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى  60 ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، لافتة إلى أن الإقرار يشمل أيضاً المسافرين الذين بحوزتهم أي بضائع سواء كانت هذه البضائع ممنوعة أو مقيدة أو خاضعة للضرائب والرسوم.

وفرضت الجمارك غرامة مالية بمقدار 25% من قيمة المضبوطات في حال عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و50% من قيمتها عند التكرار، إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.

وتابعت أن عدم الإقرار أو التصريح للبضائع سواء الممنوعة أو المقيدة يترتب عليه مصادرة تلك المواد وإيقاع الغرامة الجمركية وإحالة الشخص إلى الجهة المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة، مؤكدةً أن ذلك يأتي استناداً إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال واستنادًا إلى نص المادة 60 من نظام الجمارك الموحد.

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أحدث التعليقات

القرشي
طالما لاتوجد ضوابط لإستقدام العماالة في مجال عمل المؤسسات او الشركات المستقدمة لذلك العامل فلن تنتهي هذه الجرائم لأن معظم من يرتكبونها هم من العمالة الامية او محدودة التعليم هدفهم فقط هو جمع اكبر قدر من المال سواء بطرق مشروعة او غير مشروعة المهم هو المال فقط حتى لو كان ذلك على حساب صحة وحياة الناس لايهم ... هذه غاية غالبية الوافدون وهذه هي اهدافهم .
واضح*** وصريح***
خبر قديم سبق أن نشر وتم التعليق عليه،، الفتاه مرفوعه على أكتاف شخص آخر..
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
Ml
فخوره جدًا بما أنجزتيه و طريقة طرحك لموضوع مهم بطريقة مُلمه بسيطه أتمنى دائمًا تكونين من أعلى لأعلى دائمًا بكون فخورة فيك و بدعمك بأنجازاتك القادمة بإذن الله ❤️

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