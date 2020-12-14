باريس سان جيرمان يكشف طبيعة إصابة نيمار

وكالات (صدى):
أوضح باريس سان جيرمان، اليوم الاثنين، طبيعة إصابة نجمه البرازيلي نيمار.
وأوضح باريس سان جيرمان: إن نتائج الفحوصات الأولية والأشعة بعد تعرض نيمار لالتواء في كاحل القدم اليسرى جاءت مطمئنة، مضيفا أن نيمار بصدد الخضوع لفحوصات أخرى، سيتم الإعلان عن نتائجها في بيان آخر خلال 48 ساعة.
وأفادت مصادر أنه من المتوقع أن يغيب نيمار عن الملاعب 3 أسابيع بعد إصابته أمام ليون، وتوقعت أن يكون جاهزا للعودة يوم 13 يناير 2021، عندما يلعب باريس سان جيرمان مع مارسيليا في كأس السوبر الفرنسي.
كان نيمار، البالغ من العمر 28 عاما، قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة باريس سان جيرمان مع ليون، في الجولة الـ14 من الدوري الفرنسي، بعد تدخل عنيف من مواطنه تياغو مينديز الذي نال بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 90+6.