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باريس سان جيرمان يكشف طبيعة إصابة نيمار

Time منذ ساعة
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باريس سان جيرمان يكشف طبيعة إصابة نيمار

وكالات (صدى):
أوضح باريس سان جيرمان، اليوم الاثنين، طبيعة إصابة نجمه البرازيلي نيمار.

وأوضح باريس سان جيرمان: إن نتائج الفحوصات الأولية والأشعة بعد تعرض نيمار لالتواء في كاحل القدم اليسرى جاءت مطمئنة، مضيفا أن نيمار بصدد الخضوع لفحوصات أخرى، سيتم الإعلان عن نتائجها في بيان آخر خلال 48 ساعة.

وأفادت مصادر أنه من المتوقع أن يغيب نيمار عن الملاعب 3 أسابيع بعد إصابته أمام ليون، وتوقعت أن يكون جاهزا للعودة يوم 13 يناير 2021، عندما يلعب باريس سان جيرمان مع مارسيليا في كأس السوبر الفرنسي.

كان نيمار، البالغ من العمر 28 عاما، قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة باريس سان جيرمان مع ليون، في الجولة الـ14 من الدوري الفرنسي، بعد تدخل عنيف من مواطنه تياغو مينديز الذي نال بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 90+6.

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أحدث التعليقات

القرشي
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واضح*** وصريح***
خبر قديم سبق أن نشر وتم التعليق عليه،، الفتاه مرفوعه على أكتاف شخص آخر..
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
Ml
فخوره جدًا بما أنجزتيه و طريقة طرحك لموضوع مهم بطريقة مُلمه بسيطه أتمنى دائمًا تكونين من أعلى لأعلى دائمًا بكون فخورة فيك و بدعمك بأنجازاتك القادمة بإذن الله ❤️

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