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انستجرام يطرح ميزة جديدة لإخفاء الرسائل

Time منذ ساعة
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انستجرام يطرح ميزة جديدة لإخفاء الرسائل

وكالات (صدى):
أعلن موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور إنستقرام، عن طرح ميزة الرسائل المختفية للمستخدمين على مستوى العالم، وفي حال استخدام أحدث إصدار منه، ستظهر إرشادات في الأسفل عند مراسلة الأصدقاء ، ويمكن من خلالها تشغيل وضع الاختفاء للمحادثات.

وتعد خاصية استخدام وضع الاختفاء الجديد في الرسائل المباشرة جزءًا من أحد التحديثات الأخيرة، وهي قريبة للغاية من الميزة نفسها المتواجدة على تطبيق سناب شات حيث إن وضع الاختفاء يجعل الرسائل في دردشة إنستقرام تختفي بمجرد رؤية الطرف الآخر لها.

ومن جهة أخرى، فإنه على عكس سناب شات يمكنك اختيار المستخدم الذي تريد تشغيل وضع الاختفاء معه، والتأكد من تحديث التطبيق وذلك من خلال التحقق من متجر آبل أو من متجر قوقل، ثم القيام بالتحديث إلى أحدث إصدار من التطبيق إذا لم يكن محدثًا بالفعل.

وتتضمن طريقة استخدام الخاصية، فتح إنستقرام والانتقال إلى الرسائل المباشرة (DMs) الخاصة، وفتح الدردشة مع المستخدم الذي تريد تمكين وضع الاختفاء معه، وفي نهاية الدردشة سترى رسالة مرر لأعلى لتشغيل وضع الاختفاء.

بمجرد فعل ذلك تكون انتهيت من تفعيل الخدمة.

وفي حال رغبة المستخدم في إيقاف تشغيل وضع الاختفاء، يمكن التمرير لأعلى مرة أخرى من أسفل الدردشة أو النقر فوق إيقاف ميزة تشغيل وضع الاختفاء بمجرد تنشيط وضع الاختفاء ستختفي جميع رسائلك عند الخروج من الدردشة، ولن تتمكن من رؤية أي رسائل أو وسائط قديمة مثل الصور ومقاطع الفيديو وصور متحركة إذا عدت إلى الدردشة.

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أحدث التعليقات

القرشي
طالما لاتوجد ضوابط لإستقدام العماالة في مجال عمل المؤسسات او الشركات المستقدمة لذلك العامل فلن تنتهي هذه الجرائم لأن معظم من يرتكبونها هم من العمالة الامية او محدودة التعليم هدفهم فقط هو جمع اكبر قدر من المال سواء بطرق مشروعة او غير مشروعة المهم هو المال فقط حتى لو كان ذلك على حساب صحة وحياة الناس لايهم ... هذه غاية غالبية الوافدون وهذه هي اهدافهم .
واضح*** وصريح***
خبر قديم سبق أن نشر وتم التعليق عليه،، الفتاه مرفوعه على أكتاف شخص آخر..
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
Ml
فخوره جدًا بما أنجزتيه و طريقة طرحك لموضوع مهم بطريقة مُلمه بسيطه أتمنى دائمًا تكونين من أعلى لأعلى دائمًا بكون فخورة فيك و بدعمك بأنجازاتك القادمة بإذن الله ❤️

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