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تحديد الوجهة المقبلة للسوري عمر خربين بعد الاختلاف مع الزمالك 

Time منذ 43 دقيقة
Views 1730
تحديد الوجهة المقبلة للسوري عمر خربين بعد الاختلاف مع الزمالك 

طلال الغامدي (صدى):
روى أحمد يحيى، وكيل اللاعبين المصري، تفاصيل مفاوضات نادي الزمالك المصري، مع الدولي السوري عمر خربين مهاجم نادي الهلال.

وأضاف " يحيى " في تصريحات صحفية، أن خربين كان قريبًا من الانتقال لنادي الزمالك خلال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن اللاعب أراد أن يستكمل الموسم الجاري مع الهلال، حتي يصبح جاهز فنيًا لقيادة خط هجوم القلعة البيضاء.

و أوضح  يحيى، أن في الفترة الأخيرة حدث اختلاف بين إدارة الزمالك المؤقتة وخربين، بسبب راتبه السنوي الكبير، الذي يقدر بنحو 2 مليون دولار في الموسم الواحد، مما أدى إلي تغيير وجهة اللاعب إلي أحد الفرق الإماراتية أو القطرية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد خربين مع الزعيم، بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي نادِ خلال يناير المقبل، دون الرجوع لإدارة بن نافل.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه ... .. يقولون // من خاف سلم ..
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أبو هـــدايه (( أبــو غوايــه )) مـجــرد بـرمـيـل فـســو وظــراط ....
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..
محمد القحطاني
الحمد لله على العقل الله يعطيه عقل ولا ياخذه فريق خسران ويقول المفروض يفوز ب ٢١ هدف هذا مريض محله شهار
ابو محمد 😎 ✍️
حرامية مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..

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