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بالفيديو.. استشاري يكشف خطورة إشعال الحطب وأكثر الفئات المتضررة

Time منذ 27 دقيقة
Views 1406
بالفيديو.. استشاري يكشف خطورة إشعال الحطب وأكثر الفئات المتضررة

علي القحطاني (صدى):
أوضح استشاري الأمراض الصدرية وأستاذ مساعد في كلية الطب بجامعة الإمام محمد بن سعود محمد الهاجري خطورة إشعال الحطب لمدة طويلة والجلوس أمامه سواء في أعمال الطهي أو التدفئة.

وقال خلال لقاء له في برنامج "اليوم" على قناة الإخبارية : أن "إشعال النار في الحطب يسبب انبعاث للأدخنة وما تحتويه من غازات سامة قد تؤثر بشكل سلبي على صحة الإنسان. "

وتابع: الكثير من المجتمعات غير المتحضرة أو الفقيرة في بعض الدول مازالت تعتمد على الطرق التقليدية في الطبخ وكثير من الدراسات توصلت إلى أن استخدام هذه الطريقة يؤدي إلى مضاعفات صحية .

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وأضاف أن خطورة هذه الطريقة تتمثل في آثارها على المستوى القريب ومنها تهيج في العين والأنف والشعب الهوائية وما يرافقه من أعراض تنافسية حادة مثل الكحة وآثار أخرى على مدى طويل مثل الالتهابات المزمنة على الشعب الهوائية وارتباط هذه الأدخنة ببعض أنواع السرطانات.

وأشار إلى أن الأطفال أكثر الفئات المتضررة من إشعال النار في الحطب حيث أن الجهاز التنفسي والرئتين مازالا في طور النمو وكذلك الحوامل من أكثر الفئات عالية الخطورة عند التعرض إلى هذه الأدخنة .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه ... .. يقولون // من خاف سلم ..
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أبو هـــدايه (( أبــو غوايــه )) مـجــرد بـرمـيـل فـســو وظــراط ....
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..
محمد القحطاني
الحمد لله على العقل الله يعطيه عقل ولا ياخذه فريق خسران ويقول المفروض يفوز ب ٢١ هدف هذا مريض محله شهار
ابو محمد 😎 ✍️
حرامية مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..

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