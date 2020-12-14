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تفاصيل الاعتداء الإرهابي على سفينة نقل وقود في جدة

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تفاصيل الاعتداء الإرهابي على سفينة نقل وقود في جدة

جدة (صدى):
صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، عن تعرض سفينةً مخصصةً لنقل الوقود، كانت راسيةً في الفرضة المُخصصة لتفريغ الوقود في جدة، في الدقائق الأولى من صباح اليوم، لهجوم بقارب مُفخخ، نتج عنه اشتعال حريقٍ صغير، تمكنت وحدات الإطفاء والسلامة من إخماده، ولم ينجم عن الحادث أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح، ولله الحمد، كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود، أو تأثير في إمداداته.

وشجب المصدر، هذا الهجوم الإرهابي، مؤكدا أنه يأتي بعد فترة وجيزة من الهجوم على سفينة أخرى في الشُّقيق، وعلى محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، وعلى منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، وأن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية، الموجهة ضد المنشآت الحيوية، تتخطى استهداف المملكة، ومرافقها الحيوية، إلى استهداف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي.

وأكد المصدر خطورة مثل هذه الأفعال الإجرامية وتأثيرها المدمر على حركة الملاحة البحرية، وأمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، بالإضافة إلى تهديد السواحل والمياه الإقليمية بالتعرُّض لكوارث بيئية كبرى، يمكن أن تنجم عن تسرّب البترول أو المنتجات البترولية.

وأوضح المصدر أن العالم، بات اليوم، أكثر من أي وقتٍ مضى، في حاجةٍ مُلحةٍ للوقوف، صفاً واحداً، ضد مثل هذه الأفعال الإرهابية التخريبية، واتخاذ إجراءاتٍ عمليةٍ رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذها وتدعمها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه ... .. يقولون // من خاف سلم ..
شاهد
أبو هـــدايه (( أبــو غوايــه )) مـجــرد بـرمـيـل فـســو وظــراط ....
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..
محمد القحطاني
الحمد لله على العقل الله يعطيه عقل ولا ياخذه فريق خسران ويقول المفروض يفوز ب ٢١ هدف هذا مريض محله شهار
ابو محمد 😎 ✍️
حرامية مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..

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