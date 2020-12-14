" كاس " تصدر قرارًا هامًا بشأن قضية بيرسبوليس والنصر

ماجد محمد (صدى):
تحدث الإعلامي عبد العزيز المريسل، عن آخر التطورات بشأن قضية نادي النصر ضد بيرسبوليس الإيراني.
وقال " المريسل ":" وصل للاتحاد الاسيوي لكرة القدم والنادي الإيراني طلب رد عاجل خلال 48 ساعة من محكمة كاس بخصوص تأجيل المباراة النهائية والمقرر اقامتها يوم السبت 19 ديسمبر بعد تقديم نادي النصر ادلة جديدة تثبت مخالفة النادي الايراني و عدم أهلية بعض لاعبيه للمشاركة في البطولة ".
وكان النصر سقط بضربات الجزاء " 3-5 " أمام بيرسبوليس الإيراني، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020، والتي استضافتها الدوحة القطرية، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي، بالتعادل الإيجابي "1-1 ".
يذكر أن النصر قدم شكوى ضد بيرسبوليس، لإشراك الفريق الإيراني، لاعبين جدد تم تسجيلهم في القائمة الآسيوية، بالرغم من قرار "فيفا"، بمنع النادي من التعاقدات.