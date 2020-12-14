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وزير الخارجية الإماراتي : إعادة التضامن العربي مهم في ظل الظروف الحالية

Time منذ ساعة
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وزير الخارجية الإماراتي : إعادة التضامن العربي مهم في ظل الظروف الحالية

دبي (صدى):
كشف وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، عن ترحيب بلاده بما تقوم به دولة الكويت لتحقيق المصالحة الخليجية.

وقال بن زايد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي في موسكو “نحن في دولة الإمارات نرحب بجهود ودور دولة الكويت الشقيقة وإعادة التضامن العربي مهم في ظل الظروف الحالية"

وأضاف أن هناك دول في المنطقة متجهة نحو التمدن وهناك دول متجهة عكس التمدن”، متهما بعض الدول، والتي لم يسميها بدعم الإرهاب في المنطقة.

وكان وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، كشف أنه جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكدت فيها كل الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبوا إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم”.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه ... .. يقولون // من خاف سلم ..
شاهد
أبو هـــدايه (( أبــو غوايــه )) مـجــرد بـرمـيـل فـســو وظــراط ....
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..
محمد القحطاني
الحمد لله على العقل الله يعطيه عقل ولا ياخذه فريق خسران ويقول المفروض يفوز ب ٢١ هدف هذا مريض محله شهار
ابو محمد 😎 ✍️
حرامية مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..

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