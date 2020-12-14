وزير الخارجية الإماراتي : إعادة التضامن العربي مهم في ظل الظروف الحالية

دبي (صدى):
كشف وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، عن ترحيب بلاده بما تقوم به دولة الكويت لتحقيق المصالحة الخليجية.
وقال بن زايد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي في موسكو “نحن في دولة الإمارات نرحب بجهود ودور دولة الكويت الشقيقة وإعادة التضامن العربي مهم في ظل الظروف الحالية"
وأضاف أن هناك دول في المنطقة متجهة نحو التمدن وهناك دول متجهة عكس التمدن”، متهما بعض الدول، والتي لم يسميها بدعم الإرهاب في المنطقة.
وكان وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، كشف أنه جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكدت فيها كل الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبوا إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم”.