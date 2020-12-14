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لاعب ليون يعتذر إلى نيمار بعد الإصابة القوية

Time منذ 3 ساعات
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لاعب ليون يعتذر إلى نيمار بعد الإصابة القوية

وكالات (صدى):
اعتذر البرازيلي تياغو منديش، لاعب وسط ليون، الاثنين، من مواطنه نيمار نجم باريس سان جيرمان، بعدما تسبب في إصابته في كاحله الايسر، في نهاية المباراة التي جمعت الفريقين في ختام المرحلة 14 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان نيمار، قد غادر الملعب باكيا على الحمّالة في نهاية المواجهة التي خسرها فريقه بهدف نظيف، بعد تعرضه لخطأ قوي من منديش في الوقت بدل الضائع، أدى إلى طرد مباشر للأخير.

وقال منديش: "الأخطاء تحصل، ولكنني هنا لأقدم اعتذاري لنيمار. آمل ألا يكون الأمر خطيرا"؛ فيما انتقد والد الدولي البرازيلي مسألة ارتكاب الأخطاء الكثيرة بحق ابنه حيث كتب عبر إنستغرام: "حتى متى؟ لماذا لا نعاقب من البداية، منذ الخطأ الأول، لماذا ننتظر الخطأ السابع أو الثامن أو التاسع؟".

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أحدث التعليقات

مواطن عربي
كل بلاد العرب أوطاني من العراق إلي المحيط إلي الخليج إلي الشام. وشرف لاي مواطن عربي ان يعيش علي ارض الحرمين الطيبه. حفظ الله السعودية وشعبها وجيشها وارضها وحكامها
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نسال الله السلامة والعفو والعافية
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هي جميله ماشاء الله عليها من الاساس
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الله المستعان
fares
سبحان الله كل شي اذا زاد عن حده ينقلب ضده

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