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تحديد أماكن إقامة مباريات ناديي الاتحاد والأهلي

Time منذ ساعة
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تحديد أماكن إقامة مباريات ناديي الاتحاد والأهلي

ماجد محمد (صدى):
قررت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، إقامة مباراة فريقي (الاتحاد والرائد) من الجولة (9)، ومباراة فريقي (الاتحاد وضمك) في الجولة (12)، من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

وفي سياق متصل، قررت اللجنة، إقامة مباراة فريقي (الأهلي والفتح) في الجولة (9)، ومباراة فريقي (الأهلي والتعاون) في الجولة (11)، من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وجاء قرار نقل المباريات بالتنسيق مع ناديي الاتحاد والأهلي، وذلك بناء على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة والذي أفاد بانشغال الملعب الرئيس لمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة بالصيانة الشتوية خلال الفترة المقبلة.

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أحدث التعليقات

مواطن عربي
كل بلاد العرب أوطاني من العراق إلي المحيط إلي الخليج إلي الشام. وشرف لاي مواطن عربي ان يعيش علي ارض الحرمين الطيبه. حفظ الله السعودية وشعبها وجيشها وارضها وحكامها
fares
نسال الله السلامة والعفو والعافية
fares
هي جميله ماشاء الله عليها من الاساس
fares
الله المستعان
fares
سبحان الله كل شي اذا زاد عن حده ينقلب ضده

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