قرعة دور ثمن النهائي لـ دوري أبطال أوروبا

نواف السالم (صدى):
أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا عن مواجهة نارية بين برشلونة وباريس سان جيرمان، وبين أتليتكو مدريد وتشيلسي.
وجاءت المواجهات الثماني على النحو التالي: أتالانتا ضد ريال مدريد، إشبيلية ضد دورتموند، برشلونة ضد باريس سان جيرما، بورتو ضد يوفنتوس، لايبزيج ضد ليفربول، أتليتكو مدريد ضد تشيلسي، لاتسيو ضد بايرن ميونيخ، وبوروسيا مونشنجلادباخ ضد مانشستر سيتي
وتجري مواجهات الدور ثمن النهائي في النصف الثاني من فبراير المقبل وتستمر شهرا، حيث تستضيف الفرق التي تصدرت مجموعاتها في الدور الأول مباريات الإياب.