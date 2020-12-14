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قرعة دور ثمن النهائي لـ دوري أبطال أوروبا

Time منذ ساعة
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قرعة دور ثمن النهائي لـ دوري أبطال أوروبا

نواف السالم (صدى):
أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا عن مواجهة نارية بين برشلونة وباريس سان جيرمان، وبين أتليتكو مدريد وتشيلسي.

وجاءت المواجهات الثماني على النحو التالي: أتالانتا ضد ريال مدريد، إشبيلية ضد دورتموند، برشلونة ضد باريس سان جيرما، بورتو ضد يوفنتوس، لايبزيج ضد ليفربول، أتليتكو مدريد ضد تشيلسي، لاتسيو ضد بايرن ميونيخ، وبوروسيا مونشنجلادباخ ضد مانشستر سيتي

وتجري مواجهات الدور ثمن النهائي في النصف الثاني من فبراير المقبل وتستمر شهرا، حيث تستضيف الفرق التي تصدرت مجموعاتها في الدور الأول مباريات الإياب.

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أحدث التعليقات

مواطن عربي
كل بلاد العرب أوطاني من العراق إلي المحيط إلي الخليج إلي الشام. وشرف لاي مواطن عربي ان يعيش علي ارض الحرمين الطيبه. حفظ الله السعودية وشعبها وجيشها وارضها وحكامها
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نسال الله السلامة والعفو والعافية
fares
هي جميله ماشاء الله عليها من الاساس
fares
الله المستعان
fares
سبحان الله كل شي اذا زاد عن حده ينقلب ضده

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