هدف النصر السابق يقترب من صفوف أتلانتا الإيطالي

نواف السالم (صدى):
كشف الأرجنتيني بابو غوميز، قائد فريق أتلانتا، عن قرب رحيله عن فريقه الإيطالي، بعد دخوله في أزمة كبيرة مع مدربه جيان بييرو غاسبريني.
وكتب غوميز عبر حسابه على "إنستغرام" : "أعزائي عشاق أتلانتا، أكتب هنا لأنني لا أستطيع الدفاع والتحدث إليكم"، مضيفًا: "أريد فقط قول شيء واحد وهو عندما أرحل بعيدا ستعرفون حقيقة كل شيء، أنتم تعرفونني وتعرفون ما أنا عليه، أنا أحب الجميع" .
وينال غوميز، اهتمام كبير من النصر، الذي قدم عدة عروض في الصيف، للتعاقد معه رسميا، آخرها قبل يومين من إغلاق باب الميركاتو، وبمبلغ 18 مليون يورو، لكن اللاعب رفض الرحيل.