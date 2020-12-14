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هدف النصر السابق يقترب من صفوف أتلانتا الإيطالي

Time منذ 38 دقيقة
Views 1655
هدف النصر السابق يقترب من صفوف أتلانتا الإيطالي

نواف السالم (صدى):
كشف الأرجنتيني بابو غوميز، قائد فريق أتلانتا، عن قرب رحيله عن فريقه الإيطالي، بعد دخوله في أزمة كبيرة مع مدربه جيان بييرو غاسبريني.

وكتب غوميز عبر حسابه على "إنستغرام" : "أعزائي عشاق أتلانتا، أكتب هنا لأنني لا أستطيع الدفاع والتحدث إليكم"، مضيفًا: "أريد فقط قول شيء واحد وهو عندما أرحل بعيدا ستعرفون حقيقة كل شيء، أنتم تعرفونني وتعرفون ما أنا عليه، أنا أحب الجميع" .

وينال غوميز، اهتمام كبير من النصر، الذي قدم عدة عروض في الصيف، للتعاقد معه رسميا، آخرها قبل يومين من إغلاق باب الميركاتو، وبمبلغ 18 مليون يورو، لكن اللاعب رفض الرحيل.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
نكلوا فيهماا ..
naeem
على كيف اهلك
فهدراكان
الرجاء بالله ثم بابوفهد يفزع لضعفاء والمساكين بمساكن مريحه
هادي جبران الهاجري
حولهم علا العشماوي حطيرهم في ثانيه ربنا علا الضلمه
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي ياابو جاك وشراك ..

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