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أبرز الأسئلة بشأن خدمات منصة أبشر

Time منذ 43 دقيقة
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أبرز الأسئلة بشأن خدمات منصة أبشر

الرياض (صدى):
كشفت منصة "أبشر"، اليوم الاثنين، عن أبرز الأسئلة التي وردت إليها بشأن خدماتها، ومنها كيف يتم معرفة عدد المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر؟؛ لتجيب بأنه يمكنك ذلك من خلال الدخول على حسابك في منصة أبشر ثم خدماتی -استعلامات - المرور - الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية.

واستقبلت منصة "أبشر" تساؤل يقول: لدي عاملة منزلية انتهت مدة تأشيرة الخروج النهائي وأرغب في إصدار تأشيرة خروج نهائي جديدة ماهي الطريقة التي يجب اتباعها؟؛ لتقول المنصة أنه: "يجب سداد غرامة عدم استخدام التأشيرة السابقة ثم التأكد من صلاحية الإقامة وعمل تأشيرة خروج نهائي جديدة".

وورد إليها سؤال: "هل استطيع نقل ملكية المركبة والفحص الدوري منتهي من خلال منصة أبشر؟" لتجيب: "لا يمكنك ذلك لأن من شروط الخدمة (سريان الفحص الدوري للمركبة)"، أما الإجابة عن سؤال: لدي عاملة منزلية انتهت صلاحية الإقامة هل استطيع التجديد المدة 3 أشهر فقط؟؛ فكان: "لايمكن ذلك، حسب شروط الخدمة أقل مدة للتجديد سنة".

وردت على استفسار: أين أجد خدمة قبول في منصة أبشر؟؛ بالقول:" من خلال الدخول على حسابك في منصة أبشر يمكنك استخدام محرك البحث وكتابة اسم الخدمة "قبول" والضغط عليها للإنتقال السريع أو من خلال خدماتي خدمات الخدمات العامة - قبول".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
نكلوا فيهماا ..
naeem
على كيف اهلك
فهدراكان
الرجاء بالله ثم بابوفهد يفزع لضعفاء والمساكين بمساكن مريحه
هادي جبران الهاجري
حولهم علا العشماوي حطيرهم في ثانيه ربنا علا الضلمه
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي ياابو جاك وشراك ..

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