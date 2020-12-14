قصة "أبو جاك الأمريكي" الذي وثق قصص لشخصيات سعودية منذ 4 عقود

علي القحطاني (صدى):
كشف المهندس الأمريكي الملقب بـ"أبو جاك"، تفاصيل حياته في اللمملكة بعد أن عاش ظروف الحياة في العديد من مدن المنطقة الشرقية، ووثق قصص لشخصيات سعودية بكاميراته الخاصة منذ تاريخ 1979.
وقال جاك لقناة لـ"العربية" : وصلت من أميركا إلى شرق السعودية عام 1978م بعد تخرجي من جامعة كاليفورنيا، وبمجرد وصولي لمطار الظهران، وجدتُ معاملة طيبة، وحينها كانت درجة الحرارة مرتفعة جداً.
وأضاف خرجت من المطار وكان أحدهم ينتظرني وواقفا بلوحة عليها اسمي، فذهبت معه، وفي الشركة التي التحقتُ بها "سانتفينو" انذهلتُ بالجمهور السعودي وثقافته وزي المرأة، وكنتُ مستغرباً من طريقة الترحيب، فشعرت بالسعادة لهذه التجربة.
وتابع: "احتفظتُ بالصور ونقلتها للمجتمع الأمريكي. وبعد 30 عاماً في المملكة، غادرتها، واستطعتُ أن أجمع أبطال الصور ليصبحوا من أصدقائي المقربين، فدائما أشعر بالحنين إلى أن عدتُ للعمل في أرامكو في مدينة بقيق عام 2013".
وأضاف : "خلال عام 1979 حصلتُ على صور بالهليكوبتر، واستطعت أن أوثق صور البادية والخيام والصحراء وحياة الناس، فأنا أحب التمر ولبن الناقة، وأحب الحياة في المملكة".