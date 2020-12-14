بالفيديو.. مشاهد من عملية تجهيز ونقل شحنات لقاح فايزر في أمريكا

واشنطن (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن مشاهد من عملية تجهيز ونقل شحنات لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكشفت السلطات الأمريكية، عن بدء عملية توزيع لقاح «فايزر- بايونتيك» ضد فيروس كورونا، لتطعيم ملايين الأمريكيين اعتبارًا من، اليوم، فى المستشفيات والمراكز الصحية.
وقال القائد المشارك بمبادرة الولايات المتحدة لتسريع إنتاج لقاح كورونا، الجنرال جوستاف بيرنا، أن الجرعات الأولى من اللقاح يجب أن تصل إلى كل ولاية صباح اليوم، على أن يتم تطعيم الأمريكيين، نهاية الأسبوع الجارى، لافتًا إلى إنه يتوقع أن يتلقى 145 موقعًا - تشمل كل ولاية أمريكية - جرعات اليوم.