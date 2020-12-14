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صورة تؤسر القلوب للأحساء قديما

Time منذ ساعة
Views 1191
صورة تؤسر القلوب للأحساء قديما

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أحدث التعليقات

سعووود
صراحة مقدم غثيث وضيف غثيث وكل ماجا وقت عرض هالبرنامج الغثييييييييييييث .. اقلب القناة على عالم الحيوان
فهدراكان
والله والنعم بالنسب وراعيه والله طول بعمره ويحفظه للامه العربيه والاسلاميه
سعـــ ابومحمد ــد
الظاهر انهم يشوفون قصاص ،، اييييه الزمن الجميل يوم النفوس زينه
سعووود
وين الرسالة المؤثرة ......... يا حرام قطعتو قلبي يا صدى انا قايل من زمان ان صدى فيها مسؤولين ميولهم هلاليه ... والمراسلين يجاملونهم ... المهم مبروك فرسان مكة الرجاجيل ولا هان باقي النوادي عدا نادي الدلال
فتى الجنوب
الله يحفظه ويطول بعمرة أسد العرب

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