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عضو بـ «الشورى»‏ تطالب بمعالجة سيطرة بعض الجنسيات على تخصصات معينة في السوق

Time منذ ساعة
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عضو بـ «الشورى»‏ تطالب بمعالجة سيطرة بعض الجنسيات على تخصصات معينة في السوق

الرياض (صدى):
طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة ريمه اليحيا، بمعالجة سيطرة بعض الجنسيات على تخصصات معينة في السوق لرفع نسبة التوطين، لافتة إلى أن إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص من السعوديين منخفض مقارنةً بأعداد المقيمين.

وأوضحت الدكتورة ريمه، أن الصندوق لم يطرح برامج كافية لدعم التخصصات الصحية خاصة في مجال التمريض، فيما ‏أشار عضو الشورى الدكتور صلاح الطالب إلى أهمية قيام الصندوق بإعداد استراتيجية أو خطة استدامة مالية تدرس بشكل علمي دقيق و تقدم مقترحات لمعالجة الانخفاض المحتمل لإيرادات الصندوق نتيجة لانخفاض أعداد العمالة الأجنبية و الرسوم التي يدفعونها و التي تمثل المصدر الرئيس لإيراداته.

و‏شدد عضو الشورى الدكتور ناصر طيران، على صندوق تنمية الموارد البشرية بتعزيز استخدام الأنظمة الذكية وتقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات بما يساعد في دعم اتخاذ القرار المناسب وبما يساهم في ترشيد كفاءة النفاق وتحديد البرامج والدورات التي يحتاجها سوق العمل.

وناشد عضو الشورى الدكتور عبدالله النجار صندوق تنمية الموارد البشرية بتحديد الاطار العام والتخصصات المطلوبة لطالبي سوق العمل في القطاع الخاص التزاماً بأهداف رؤية المملكة 2030 والتنسيق مع الجامعات في هذا الخصوص، فيما ‏طالبت الدكتورة عائشة زكري الصندوق بتنمية الموارد البشرية باستخدام البيانات الديموغرافية والتعليمية لدى الباحث عن عمل.

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أحدث التعليقات

سعووود
صراحة مقدم غثيث وضيف غثيث وكل ماجا وقت عرض هالبرنامج الغثييييييييييييث .. اقلب القناة على عالم الحيوان
فهدراكان
والله والنعم بالنسب وراعيه والله طول بعمره ويحفظه للامه العربيه والاسلاميه
سعـــ ابومحمد ــد
الظاهر انهم يشوفون قصاص ،، اييييه الزمن الجميل يوم النفوس زينه
سعووود
وين الرسالة المؤثرة ......... يا حرام قطعتو قلبي يا صدى انا قايل من زمان ان صدى فيها مسؤولين ميولهم هلاليه ... والمراسلين يجاملونهم ... المهم مبروك فرسان مكة الرجاجيل ولا هان باقي النوادي عدا نادي الدلال
فتى الجنوب
الله يحفظه ويطول بعمرة أسد العرب

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