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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

Time منذ ساعتين
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 15.84 نقطة ليقفل عند مستوى 8660.31 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 315 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 420 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الواحة، والفخارية، والصناعات الكهربائية، وباعظيم، والمصافي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات صناعة الورق، وصادرات، ومجموعة الحكير، ووفرة، والصمعاني فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 8.11%.

فيما كانت أسهم شركات ريدان، وكيان السعودية، وأبو معطي، وزين السعودية، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أبو معطي، وريدان، وأنعام القابضة، والمصافي، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 303.81 نقاط ليقفل عند مستوى 19942.12 نقطة، وبتداولات بلغت 47 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 360 ألف سهم تقاسمتها 1099 صفقة.

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أحدث التعليقات

مواطن عربي
كل بلاد العرب أوطاني من العراق إلي المحيط إلي الخليج إلي الشام. وشرف لاي مواطن عربي ان يعيش علي ارض الحرمين الطيبه. حفظ الله السعودية وشعبها وجيشها وارضها وحكامها
fares
نسال الله السلامة والعفو والعافية
fares
هي جميله ماشاء الله عليها من الاساس
fares
الله المستعان
fares
سبحان الله كل شي اذا زاد عن حده ينقلب ضده

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