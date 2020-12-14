بالفيديو.. أمريكية شابة تروي تجربتها في المشاركة باختبارات لقاح كورونا

واشنطن (صدى):
حرصت امرأة أمريكية على نقل تجربة تطوعها للمشاركة في التجارب على لقاحٍ متعلق بفيروس كورونا الجديد.
وكان الصحفية الشابة آشلي لوك قد تطوعت لتجربة لقاح تطوره شركة أسترازينيكا بالتعاون مع باحثين من جامعة أكسفورد البريطانية.
وذكرت البالغة من العمر 29 عاما أن الأطباء أجروا لها فحوصًا أولية على أذنها، وأنفها، وحنجرتي وفحص كوفيد-19)، كما أخذوا عينة دم. ثم أخذت الجرعة الأولى، وبعد عدة دقائق غادرت.
وأضافت أن عليها تسجيل أى ملاحظات بشأن جسدها بشكل إسبوعي عبر موقع إلكتروني، مضيفة أن الأطباء يتواصلون معها لفحصها، وأن التجربة ستستمر لمدة عامين، لافتة إلى أن موت صديقها والأضرار التي لحقت بصديقتها بسبب الإصابة بالفيروس دفعتها للتطوع ومساعدة البشرية ضد الفيروس.