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بالفيديو.. أمريكية شابة تروي تجربتها في المشاركة باختبارات لقاح كورونا

Time منذ 7 دقائق
Views 1180
بالفيديو.. أمريكية شابة تروي تجربتها في المشاركة باختبارات لقاح كورونا

واشنطن (صدى):
حرصت امرأة أمريكية على نقل تجربة تطوعها للمشاركة في التجارب على لقاحٍ متعلق بفيروس كورونا الجديد.

وكان الصحفية الشابة آشلي لوك قد تطوعت لتجربة لقاح تطوره شركة أسترازينيكا بالتعاون مع باحثين من جامعة أكسفورد البريطانية.

وذكرت البالغة من العمر 29 عاما أن الأطباء أجروا لها فحوصًا أولية على أذنها، وأنفها، وحنجرتي وفحص كوفيد-19)، كما أخذوا عينة دم. ثم أخذت الجرعة الأولى، وبعد عدة دقائق غادرت.

وأضافت أن عليها تسجيل أى ملاحظات بشأن جسدها بشكل إسبوعي عبر موقع إلكتروني، مضيفة أن الأطباء يتواصلون معها لفحصها، وأن التجربة ستستمر لمدة عامين، لافتة إلى أن موت صديقها والأضرار التي لحقت بصديقتها بسبب الإصابة بالفيروس دفعتها للتطوع ومساعدة البشرية ضد الفيروس.

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أحدث التعليقات

سعووود
صراحة مقدم غثيث وضيف غثيث وكل ماجا وقت عرض هالبرنامج الغثييييييييييييث .. اقلب القناة على عالم الحيوان
فهدراكان
والله والنعم بالنسب وراعيه والله طول بعمره ويحفظه للامه العربيه والاسلاميه
سعـــ ابومحمد ــد
الظاهر انهم يشوفون قصاص ،، اييييه الزمن الجميل يوم النفوس زينه
سعووود
وين الرسالة المؤثرة ......... يا حرام قطعتو قلبي يا صدى انا قايل من زمان ان صدى فيها مسؤولين ميولهم هلاليه ... والمراسلين يجاملونهم ... المهم مبروك فرسان مكة الرجاجيل ولا هان باقي النوادي عدا نادي الدلال
فتى الجنوب
الله يحفظه ويطول بعمرة أسد العرب

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