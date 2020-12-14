وظائف شاغرة في جامعة الملك خالد

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت جامعة الملك خالد عن توفر عدد من عقود التعاون الفصلي لبعض التخصصات بكلياتها فعلى الراغبين للتعاقد المؤقت مع الجامعة للفصل الدراسي الثاني لعام 1442هـ، من حملة الماجستير والدكتوراه.
وأوضحت الجامعة، أن أماكن العمل: أبها، خميس مشيط، ظهران الجنوب، محايل عسير، تنومة، سراة عبيدة، أحد رفيدة، رجال ألمع، بينما اشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، ان يكون المتقدم حاصلا على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة معتمدة (دكتوراه + ماجستير فقط)، ان تكون معادلة الشهادة صادرة من وزارة التعليم في حال كان المؤهل من الخارج.
وأكدت على ان يكون المتقدم للكليات الصحية، حاصلا على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في أحد مجاالت
الصحة العامة والمعلوماتية الصحية، اجتياز المقابلة الشخصية التي يجريها القسم العلمي (إن وجدت)، ينظر الي الطلبات بحسب االحتياج في كل كلية / فرع، تكون الاستعانة بالخدمات لمدة فصل دراسي واحد فقط، الحصول على موافقة من جهة العمل للموظفين في القطاعين الحكومي / الخاص.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى كتابة تعهد بعدم وجود عمل آخر لمن لا يعملون، وعلى الراغبين بالتقدم لشغل هذه العقود من الجنسين (ذكور+ إناث) التقدم على البوابة الالكترونية للجامعة
من تاريخ 27/04/1442هـ إلى تاريخ 01/05/1442هـ، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا