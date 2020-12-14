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بالفيديو.. مقترحات لحل مشكلات المرأة في مدارس القيادة

Time منذ 55 دقيقة
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بالفيديو.. مقترحات لحل مشكلات المرأة في مدارس القيادة

الرياض (صدى):
اقترح عدد من المتابعين حلول لمشكلات المراة في مدارس القيادة واستخراج تراخيص القيادة.

وقالت الكاتبة أسماء العبداللطيف، خلال حديثها لبرنامج "ياهلا" إنه يجب إعادة النظر في مستوى المُدربات بسبب كثرة حالات الرسوب، كما أكدت ضرورة إعادة النظر في رسوم التدريب.

وأشارت إلى ضرورة زيادة أعداد مدارس تعليم القيادة للسيدات، خاصة وأن ذلك سيسمح للعديد من النساء بالتقدم للحصول على رخصة قيادة.

واقترح الناشط في حقوق المستهلك، عبدالرحمن العجيمي، إعادة النظر في الطريقة التي تحصل عليها المرأة على رخصة القيادة، خاصة فيما يتعلق بطول فترة الانتظار، والتي تصل في بعض الأحيان إلى عامين.

وأكد على أن زيادة أعداد مدارس تعليم القيادة للسيدات هو أمر ضروري، بالإضافة إلى منح الأولوية للسيدات اللاتي لديهن بالفعل سيارات.

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ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله

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