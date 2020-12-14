الأعداد السابقة للصحيفة

تغير طريقة تسلم تأشيرة الدخول للعاملات المنزليات الإندونيسيات

Time منذ 20 دقيقة
Views 1456
تغير طريقة تسلم تأشيرة الدخول للعاملات المنزليات الإندونيسيات

الرياض (صدى):
كشف سفير خادم الحرمين الشريفين بإندونيسيا، عصام الثقفي، اليوم الاثنين، إن طريقة تسلم تأشيرة الدخول لإندونيسيا تغيرت، حيث يتم تسليمها من خلال القنصلية في جدة أو سفارة جاكرتا في الرياض، وليس من المطار كما كان في السابق.

وأوضح عصام الثقفي، أن الدخول لإندونيسيا يتطلب في الفترة المقبلة الحصول على تأشيرات إلكترونية من خلال المديرية العامة الإندونيسية للجوازات، لافتًا إلى ضرورة مراجعة السفارة الإندونيسية من أجل الاطلاع على إجراءات الحصول على التأشيرات.

وقال أن ذلك بالإضافة إلى أخذ التعليمات المتعلقة بالفحوصات والإقامة والتنقل تجنبًا لوقوع المسافر بأي مواقف تعطل برنامجهم في الأراضي الإندونيسية؛ مضيفًا أن وزارتي القوى العاملة الإندونيسية والموارد البشرية في المملكة عقدتا بالفعل لقاءات رسمية واتفاقيات من أجل استئناف عودة العمالة المنزلية، كما يجري العمل حالياً على تذليل كل العقبات التي تعوق عملية استئنافها.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله

أخر الأخبار

تغير طريقة تسلم تأشيرة الدخول للعاملات المنزليات الإندونيسيات
تغير طريقة تسلم تأشيرة الدخول للعاملات المنزليات الإندونيسيات
Time منذ 20 دقيقة Views 1456
"حساب المواطن" يحسم موقف الموظف المستقيل من الدعم
"حساب المواطن" يحسم موقف الموظف المستقيل من الدعم
Time منذ 24 دقيقة Views 1443
جدة تساعد زوجها على اغتصاب حفيدتها لمدة 6 شهور
جدة تساعد زوجها على اغتصاب حفيدتها لمدة 6 شهور
Time منذ 40 دقيقة Views 908
بالفيديو.. مقترحات لحل مشكلات المرأة في مدارس القيادة
بالفيديو.. مقترحات لحل مشكلات المرأة في مدارس القيادة
Time منذ 54 دقيقة Views 1612
بالفيديو.. حكم شراء منزل بالتقسيط لمدة طويلة من الزمن
بالفيديو.. حكم شراء منزل بالتقسيط لمدة طويلة من الزمن
Time منذ ساعة Views 2237
وظائف شاغرة في جامعة الملك خالد
وظائف شاغرة في جامعة الملك خالد
Time منذ ساعة Views 1659
تحقيقات مصرية تكشف تشكيل الإخوان عناصر شديدة الخطورة في الخليج
تحقيقات مصرية تكشف تشكيل الإخوان عناصر شديدة الخطورة في الخليج
Time منذ ساعة Views 1702
سارة الغامدي تنتقد حلا الترك بسبب والدتها وتطالب بمنعها من دخول المملكة
سارة الغامدي تنتقد حلا الترك بسبب والدتها وتطالب بمنعها من دخول المملكة
Time منذ ساعة Views 1044
الجوازات تنوه بعواقب عدم استلام جواز السفر في المواعيد المحددة لاستلامه
الجوازات تنوه بعواقب عدم استلام جواز السفر في المواعيد المحددة لاستلامه
Time منذ ساعة Views 1838
التحقيق مع محمد رمضان بعد صورته مع إسرائيليين
التحقيق مع محمد رمضان بعد صورته مع إسرائيليين
Time منذ ساعة Views 707