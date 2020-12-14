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سامسونج تطلق تطبيق جديد لتحسين الألعاب

Time منذ ساعة
Views 1594
سامسونج تطلق تطبيق جديد لتحسين الألعاب

وكالات (صدى):
أطلقت شركة سامسونج العالمية، تطبيق Game Driver؛ لتحسين الألعاب، وجعلها جزءًا أساسيًا من أجهزتها، حيث سيقدم تحديثات أكثر تكرارًا لوحدة معالجة الرسومات الخاصة بهواتف سلسلتي (جالاكسي إس 20)، و(جالاكسي نوت20)

وأشارت شركة سامسونج العالمية، إلى أنها تعاونت مع شركة جوجل، وبائعي وحدات معالجة الرسومات الرئيسين، ويشمل ذلك: “ARM، كوالكوم”؛ لتطوير تطبيق GameDriver الجديد.

وأضافت الشركة، أنها تعمل مع أكثر من 50 شريكًا، ويشمل ذلك كلًا من: “ChuckleFish، و Crytek، و Unity”.

وستدعم برامج التشغيل الجديدة ألعابًا، مثل: “Call of Duty: Mobile، و Black Desert، و Fortnite”، ويمكن العثور على اللعبة الأخيرة في متجر التطبيقات الخاص بسامسونج.

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أحدث التعليقات

abdul
ناقلة نفط بريطانية تفرّغ حمولتها في جدة؟ من وين جابوا الشحنة ليفرّغوها في جدة ؟
زاير
الحمد لله علي السلامه اللهم احفظ السودان واهله من الفتن و الاشرار اعداء المله .
هادي وش وش
الاهلي مع هذا المدرب المفلس فنيا لن يذهب بعيدا بهذا المستوى الهزيل والروح القتاليه الضعيفة تذكر كلامي جيدا
كجمغلو
حمدالله يريد الانتقال من النصر ويريد الادارة النصراوية ان تبعده ليكسب الشرط الجزائي .... الشغلة فلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووس ملايين يا بشر افهموا
ابو محمد 😎 ✍️
شخللوهم ..

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