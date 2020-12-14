سامسونج تطلق تطبيق جديد لتحسين الألعاب

وكالات (صدى):
أطلقت شركة سامسونج العالمية، تطبيق Game Driver؛ لتحسين الألعاب، وجعلها جزءًا أساسيًا من أجهزتها، حيث سيقدم تحديثات أكثر تكرارًا لوحدة معالجة الرسومات الخاصة بهواتف سلسلتي (جالاكسي إس 20)، و(جالاكسي نوت20)
وأشارت شركة سامسونج العالمية، إلى أنها تعاونت مع شركة جوجل، وبائعي وحدات معالجة الرسومات الرئيسين، ويشمل ذلك: “ARM، كوالكوم”؛ لتطوير تطبيق GameDriver الجديد.
وأضافت الشركة، أنها تعمل مع أكثر من 50 شريكًا، ويشمل ذلك كلًا من: “ChuckleFish، و Crytek، و Unity”.
وستدعم برامج التشغيل الجديدة ألعابًا، مثل: “Call of Duty: Mobile، و Black Desert، و Fortnite”، ويمكن العثور على اللعبة الأخيرة في متجر التطبيقات الخاص بسامسونج.