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السديس يطلق بطاقة تسهيل خروج كبار السن وعودتهم بالمسجد النبوي أثناء الصلوات

Time منذ 40 دقيقة
Views 1524
السديس يطلق بطاقة تسهيل خروج كبار السن وعودتهم بالمسجد النبوي أثناء الصلوات

المدينة المنورة (صدى):
دشّن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، بطاقة تسهيل دخول المصلين وخروجهم من التوسعات بالمسجد النبوي أثناء الصلوات عند الحاجة.

وتهدف البطاقة إلى التسهيل والتيسير على قاصدي المسجد النبوي لاسيما كبار السنّ أثناء رغبتهم في الخروج أثناء صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات - لاستخدام دورات المياه - وتمكينهم من العودة إلى أماكنهم خلال تطبيق الإجراءات التنظيمية المتبعة.

وأشاد الشيخ عبدالرحمن السديس بهذه الخطوة، مؤكداً أن جميع أعمال الرئاسة وجهودها تهدف إلى خدمة المصلين والزائرين بالحرمين الشريفين والعناية بهم, وتوفير جميع المتطلبات ليؤدوا الصلوات بيسر وطمأنينة وفي بيئة صحية آمنة.

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أحدث التعليقات

abdul
ناقلة نفط بريطانية تفرّغ حمولتها في جدة؟ من وين جابوا الشحنة ليفرّغوها في جدة ؟
زاير
الحمد لله علي السلامه اللهم احفظ السودان واهله من الفتن و الاشرار اعداء المله .
هادي وش وش
الاهلي مع هذا المدرب المفلس فنيا لن يذهب بعيدا بهذا المستوى الهزيل والروح القتاليه الضعيفة تذكر كلامي جيدا
كجمغلو
حمدالله يريد الانتقال من النصر ويريد الادارة النصراوية ان تبعده ليكسب الشرط الجزائي .... الشغلة فلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووس ملايين يا بشر افهموا
ابو محمد 😎 ✍️
شخللوهم ..

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