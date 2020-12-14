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أهداف قرار الموافقة على قواعد تنظيم المهن الحرة

Time منذ 45 دقيقة
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أهداف قرار الموافقة على قواعد تنظيم المهن الحرة

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، الهداف من قرار الموافقة على قواعد تنظيم المهن الحرة.

ويهدف القرار إلى تشجيع مزاولة أنشطة المهن الحرة في المملكة ووضع أسس لها، وتعزيز فاعليتها لتذليل العقبات التي تواجهها، لرفع مساهمة القطاع الخاص في التجارة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وسيمكن القرار من إقرار التخصصات وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل، ورفع كفاءة جميع المكاتب الاستشارية للمهن الحرة، ورفع الحالة الإنتاجية للقطاع المهني.

كما سيمكن القرار من تحسين كفاءة بيئة العمل والارتقاء بسياسات العمل وتنمية رأس المال البشري، وزيادة فعالية وتنافسية سوق العمل ورفع جاذبيته.

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أحدث التعليقات

abdul
ناقلة نفط بريطانية تفرّغ حمولتها في جدة؟ من وين جابوا الشحنة ليفرّغوها في جدة ؟
زاير
الحمد لله علي السلامه اللهم احفظ السودان واهله من الفتن و الاشرار اعداء المله .
هادي وش وش
الاهلي مع هذا المدرب المفلس فنيا لن يذهب بعيدا بهذا المستوى الهزيل والروح القتاليه الضعيفة تذكر كلامي جيدا
كجمغلو
حمدالله يريد الانتقال من النصر ويريد الادارة النصراوية ان تبعده ليكسب الشرط الجزائي .... الشغلة فلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووس ملايين يا بشر افهموا
ابو محمد 😎 ✍️
شخللوهم ..

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