الأعداد السابقة للصحيفة

أمير الكويت يقرر تشكيل حكومة جديدة

Time منذ ساعة
Views 1556
أمير الكويت يقرر تشكيل حكومة جديدة

خالد الظفيري (صدى):
أصدر صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مرسومًا أميريًا بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية، أن المرسوم تضمن تعيين كل من سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء، وحمد جابر العلي الصباح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع، وأنس خالد ناصر الصالح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، والدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرًا للخارجية وثامر علي صباح السالم الصباح وزيرًا للداخلية والدكتور باسل حمود حمد الصباح وزيرًا للصحة، وخليفة مساعد حمادة وزيرًا للمالية وعبد الرحمن بداح المطيري وزيرًا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، وعيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيرًا للشؤون الاجتماعية ووزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية والدكتور محمد عبد اللطيف الفارس وزيرًا للنفط ووزيرًا للكهرباء والماء، والدكتورة رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزيرًا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية، ومبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، والدكتور عبد الله عبد الصمد معرفي وزير دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات، والدكتور علي فهد المضف وزيرًا للتربية ووزيرًا للتعليم العالي، وفيصل عبد الرحمن المدلج وزيرًا للتجارة والصناعة ووزير دولة للشؤون الاقتصادية ، والدكتور نواف سعود الياسين وزيرًا للعدل.

وأدى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعينون اليمين الدستورية أمام سمو أمير دولة الكويت بمناسبة تعيينهم في مناصهبم الجديدة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
ناقلة نفط بريطانية تفرّغ حمولتها في جدة؟ من وين جابوا الشحنة ليفرّغوها في جدة ؟
زاير
الحمد لله علي السلامه اللهم احفظ السودان واهله من الفتن و الاشرار اعداء المله .
هادي وش وش
الاهلي مع هذا المدرب المفلس فنيا لن يذهب بعيدا بهذا المستوى الهزيل والروح القتاليه الضعيفة تذكر كلامي جيدا
كجمغلو
حمدالله يريد الانتقال من النصر ويريد الادارة النصراوية ان تبعده ليكسب الشرط الجزائي .... الشغلة فلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووس ملايين يا بشر افهموا
ابو محمد 😎 ✍️
شخللوهم ..

أخر الأخبار

كيفية تعديل موعد فحص كورونا عبر "توكلنا"
كيفية تعديل موعد فحص كورونا عبر "توكلنا"
Time منذ 25 دقيقة Views 1393
وظائف شاغرة في شركة أمازون
وظائف شاغرة في شركة أمازون
Time منذ 29 دقيقة Views 1341
إلهام الفضالة تسخر من أحد المتابعين: خل عنك سوالف الحريم
إلهام الفضالة تسخر من أحد المتابعين: خل عنك سوالف الحريم
Time منذ 34 دقيقة Views 462
السديس يطلق بطاقة تسهيل خروج كبار السن وعودتهم بالمسجد النبوي أثناء الصلوات
السديس يطلق بطاقة تسهيل خروج كبار السن وعودتهم بالمسجد النبوي أثناء الصلوات
Time منذ 40 دقيقة Views 1523
أهداف قرار الموافقة على قواعد تنظيم المهن الحرة
أهداف قرار الموافقة على قواعد تنظيم المهن الحرة
Time منذ 44 دقيقة Views 1446
بالفيديو.. القبض على قائد سيارة أثناء تهريبه القات بجازان
بالفيديو.. القبض على قائد سيارة أثناء تهريبه القات بجازان
Time منذ 50 دقيقة Views 1813
تسلسل نسب خادم الحرمين الشريفين حتى الجد الثالث عشر
تسلسل نسب خادم الحرمين الشريفين حتى الجد الثالث عشر
Time منذ 54 دقيقة Views 3026
سامسونج تطلق تطبيق جديد لتحسين الألعاب
سامسونج تطلق تطبيق جديد لتحسين الألعاب
Time منذ ساعة Views 1590
أمير الكويت يقرر تشكيل حكومة جديدة
أمير الكويت يقرر تشكيل حكومة جديدة
Time منذ ساعة Views 1556
عوامل تؤدي لضعف مصابيح السيارة
عوامل تؤدي لضعف مصابيح السيارة
Time منذ ساعة Views 1245