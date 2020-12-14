الأعداد السابقة للصحيفة

انفجار في ناقلة نفط قبالة ميناء جدة

Time منذ ساعة
Views 2974
Comment 2
انفجار في ناقلة نفط قبالة ميناء جدة

جدة (صدى):
كشفت شركة "هافنيا" للشحن، اليوم الاثنين، أن ناقلة نفط تابعة لها تعرضت لانفجار قبالة ميناء جدة، لافتة إلى أن الناقلة "بي دبليو راين"، التي تحمل علم سنغافورة، تعرّضت لضربة من مصدر خارجي

وأوضحت الشركة، أن الناقلة كانت تفرغ حمولتها أثناء تعرضها لضربة ما تسبّب بوقوع انفجار وباندلاع حريق أخمده الطاقم ولم يصب أحد ولكن هناك أضراراً لحقت بأجزاء من جسم السفينة، بحسب موقع "العربية. نت" .

وأصدرت الشركة، بيانًا قالت فيه: "أصيبت بي دبليو راين من مصدر خارجي أثناء تفريغها في جدة بالمملكة العربية السعودية في نحو الساعة 00:40 بالتوقيت المحلي يوم 14 ديسمبر 2020 ، مما تسبب في انفجار وحريق لاحق على متن السفينة".

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
ناقلة نفط بريطانية تفرّغ حمولتها في جدة؟ من وين جابوا الشحنة ليفرّغوها في جدة ؟
زاير
الحمد لله علي السلامه اللهم احفظ السودان واهله من الفتن و الاشرار اعداء المله .
هادي وش وش
الاهلي مع هذا المدرب المفلس فنيا لن يذهب بعيدا بهذا المستوى الهزيل والروح القتاليه الضعيفة تذكر كلامي جيدا
كجمغلو
حمدالله يريد الانتقال من النصر ويريد الادارة النصراوية ان تبعده ليكسب الشرط الجزائي .... الشغلة فلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووس ملايين يا بشر افهموا
ابو محمد 😎 ✍️
شخللوهم ..

أخر الأخبار

كيفية تعديل موعد فحص كورونا عبر "توكلنا"
كيفية تعديل موعد فحص كورونا عبر "توكلنا"
Time منذ 25 دقيقة Views 1393
وظائف شاغرة في شركة أمازون
وظائف شاغرة في شركة أمازون
Time منذ 29 دقيقة Views 1341
إلهام الفضالة تسخر من أحد المتابعين: خل عنك سوالف الحريم
إلهام الفضالة تسخر من أحد المتابعين: خل عنك سوالف الحريم
Time منذ 34 دقيقة Views 462
السديس يطلق بطاقة تسهيل خروج كبار السن وعودتهم بالمسجد النبوي أثناء الصلوات
السديس يطلق بطاقة تسهيل خروج كبار السن وعودتهم بالمسجد النبوي أثناء الصلوات
Time منذ 40 دقيقة Views 1523
أهداف قرار الموافقة على قواعد تنظيم المهن الحرة
أهداف قرار الموافقة على قواعد تنظيم المهن الحرة
Time منذ 44 دقيقة Views 1446
بالفيديو.. القبض على قائد سيارة أثناء تهريبه القات بجازان
بالفيديو.. القبض على قائد سيارة أثناء تهريبه القات بجازان
Time منذ 50 دقيقة Views 1809
تسلسل نسب خادم الحرمين الشريفين حتى الجد الثالث عشر
تسلسل نسب خادم الحرمين الشريفين حتى الجد الثالث عشر
Time منذ 54 دقيقة Views 3022
سامسونج تطلق تطبيق جديد لتحسين الألعاب
سامسونج تطلق تطبيق جديد لتحسين الألعاب
Time منذ ساعة Views 1590
أمير الكويت يقرر تشكيل حكومة جديدة
أمير الكويت يقرر تشكيل حكومة جديدة
Time منذ ساعة Views 1548
عوامل تؤدي لضعف مصابيح السيارة
عوامل تؤدي لضعف مصابيح السيارة
Time منذ ساعة Views 1245