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الخطة الزمنية لاختبارات ونتائج الفصل الدراسي الأول

Time منذ ساعة
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الخطة الزمنية لاختبارات ونتائج الفصل الدراسي الأول

الرياض (صدى):
أصدرت وزارة التعليم تعميمًا بشأن أهمية قياس وتقويم نواتج التعلم والعمل على تحسينها بشكل مستمر بما يتوافق مع التعليم عن بُعد وإعادة توزيع درجات أعمال السنة، والاختبارات النهائية لكل مادة دراسية.

وكشفت مصادر محلية عن الخطة الزمنية لمتابعة أعمال الاختبارات، وإخراج النتائج في نظام نور للتعليم عن بُعد للفصل الدراسي الأول لعام ١٤٤٢.

وتضمنت الخطة إعداد جدول الاختبارات لجميع المراحل ويكون زمن التنفيذ ١٤٤٢/٤/٢١ ويكون المسؤول عنها المدرسة وجهة المتابعة وهي مكاتب التعليم وإدارة الاختبارات والقبول.

والإعلان عن جداول الاختبارات والتأكد من تسليمها للطلبة بالطريقة المناسبة بتاريخ 22/ 4 / ١٤٤٢، وتكون من مسؤولية المدرسة وجهة المتابعة هي مكاتب التعليم وإدارة الاختبارات والقبول.

بالإضافة إلى إعداد أسئلة الاختبارات من قبل المعلمين قبل الاختبارات بوقت كاف وتكون يوم الأحد ٢١/ 4 /١٤٤٢، وتكون من مسؤولية المدرسة وبمتابعة مكاتب التعليم.

وبدء اختبارات الجانب الشفهي لمادة اللغة العربية للمرحلتين المتوسطة والابتدائية من الصف الثالث إلى السادس بتاريخ 28/ 4 /1٤٤٢، وبدء اختبارات الجانب العملي / الشفهي للمواد التي لها جانبين للمرحلتين المتوسطة والثانوية بتاريخ 28/ 4/ ١٤٤٢.

وأوضحت المصادر أن بداية الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل بتاريخ 5/ 5/ ١٤٤٢، وإغلاق الدرجات في نظام نور للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث الى الصف السادس وإعلان النتايج بتاريخ 16/ 5/ ١٤٤٢.

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أحدث التعليقات

abdul
ناقلة نفط بريطانية تفرّغ حمولتها في جدة؟ من وين جابوا الشحنة ليفرّغوها في جدة ؟
زاير
الحمد لله علي السلامه اللهم احفظ السودان واهله من الفتن و الاشرار اعداء المله .
هادي وش وش
الاهلي مع هذا المدرب المفلس فنيا لن يذهب بعيدا بهذا المستوى الهزيل والروح القتاليه الضعيفة تذكر كلامي جيدا
كجمغلو
حمدالله يريد الانتقال من النصر ويريد الادارة النصراوية ان تبعده ليكسب الشرط الجزائي .... الشغلة فلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووس ملايين يا بشر افهموا
ابو محمد 😎 ✍️
شخللوهم ..

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