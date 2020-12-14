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تراجع أسعار الذهب في المملكة

Time منذ ساعتين
Views 1773
تراجع أسعار الذهب في المملكة

وكالات (صدى):
سجلت أسعار الذهب اليوم في المملكة ، تراجعا نتيجة ترقب لاتجاهات المعدن الثمين عالميا بعد اقتراح حزمة التحفيز الأمريكية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 عند 221.12 ريال (58.96 دولار)، مقابل 222.97 ريال (59.18 دولار) الأحد.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 193.48 ريال (51.59 دولار)، مقابل 194.23 ريال (51.78 دولار أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 165.84 ريال (44.22 دولار)، مقابل 166.35 ريال (44.35 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 128.99 ريال (34.40 دولار).

وعالميا سجل الذهب في التعاملات الفورية 1837.21 دولار للأوقية (الأونصة).

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أحدث التعليقات

Q45
اي والله الله يرحمه ويغفر له الملك عبدالله
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي الحاال ..

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