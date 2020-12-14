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أول تعليق من "تنمية الحياة الفطرية" على تعرض أحد ظباء الريم للافتراس داخل محمية مرات

Time منذ 26 دقيقة
Views 1612
Comment 1
أول تعليق من "تنمية الحياة الفطرية" على تعرض أحد ظباء الريم للافتراس داخل محمية مرات

علي القحطاني (صدى):
علق البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها ‏في المحميات والمتنزهات الوطنية، على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض أحد ظباء الريم المطلقة حديثًا في منتزه مرات الوطني للافتراس من قبل الضواري بالمنطقة.

وأكد أن المركز الوطني لتنمية ‏الحياة الفطرية أنه يعمل مع إدارة المنتزه لدعم سياج ‏الحماية وتوفير بيئة آمنة للظباء المطلقة.‏

وأضاف أن عمليات التأقلم للحيوانات الفطرية المطلقة في مواقع الإطلاق الجديدة تستغرق بعض الوقت، ويترتب عليها بعض النقص في أفراد القطيع إلى حين تسجيل أولى الولادات البرية، والتي تعتبر مؤشراً هاماً لنجاح عمليات الإطلاق.

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بالفيديو.. لحظة تعرض أحد الظباء للافتراس داخل محمية مرات

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أحدث التعليقات

Q45
اي والله الله يرحمه ويغفر له الملك عبدالله
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي الحاال ..

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