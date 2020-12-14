الأعداد السابقة للصحيفة

توجه لاستخدام منصة رقمية لإجراء الصفقات الاستثمارية وتداول الصكوك

Time منذ 39 دقيقة
Views 1439
توجه لاستخدام منصة رقمية لإجراء الصفقات الاستثمارية وتداول الصكوك

الرياض (صدى):
يتجه قطاع الخزينة في صندوق التنمية العقارية، إلى استخدام منصة رقمية مالية لمراقبة وتحليل بيانات السوق وإجراء الصفقات العقارية وإجراء الصفقات الاستثمارية وتداول الصكوك الحكومية.

ويسعى الصندوق، إلى أن يتمكن أعضاء الخزينة من الوصول إلى خدمات البيانات المالية في الوقت الفعلي وتزويدهم بالأخبار والمعلومات المالية على مدى 24 ساعة، بما يشمل بيانات الأسعار الحالية والسابقة وبيانات الإحصاءات المالية وأخبار التداولات التجارية.

وتتضمن الأهداف الاستراتيجية للصندوق الأهداف المرتبطة بأصحاب العلاقة: وهي المساهمة في تحقيق خطط وأهداف الاستراتيجية الوطنية للإسكان، ودعم التمويل والاستثمار العقاري من خلال شراكة فاعلة مع القطاعين العام و الخاص، وزيادة العرض من المنتجات السكنية كماً ونوعاً، وغيرها من الأهداف.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو ظبي الكثيري
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
faeiz1122
خبر غير مهم
faeiz1122
وصح وانه مسحور نسيت اكتبها ههههه
faeiz1122
فشل ورا فشل من إعلامي الغفله كيف يحكم أن الهلال هو بطل الدوري والدوري في بدايته إمعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات
النشمي
الله يتم عليك الصحة

أخر الأخبار

انطلاق فترة تداول حقوق أولوية شركة "صناعة الورق"
انطلاق فترة تداول حقوق أولوية شركة "صناعة الورق"
Time منذ 8 دقائق Views 1156
توضيح من "هيئة المهندسين" حول سعر تكلفة المتر المربع للمباني السكنية
توضيح من "هيئة المهندسين" حول سعر تكلفة المتر المربع للمباني السكنية
Time منذ 23 دقيقة Views 1446
طريقة التخلص من التجاعيد وترهل الجلد بوصفات منزلية
طريقة التخلص من التجاعيد وترهل الجلد بوصفات منزلية
Time منذ 28 دقيقة Views 1121
ترامب يحسم موقفه من تلقي لقاح "فايزر" المضاد لـ"كورونا"
ترامب يحسم موقفه من تلقي لقاح "فايزر" المضاد لـ"كورونا"
Time منذ 33 دقيقة Views 1692
توجه لاستخدام منصة رقمية لإجراء الصفقات الاستثمارية وتداول الصكوك
توجه لاستخدام منصة رقمية لإجراء الصفقات الاستثمارية وتداول الصكوك
Time منذ 39 دقيقة Views 1439
بالفيديو.. ميزة جديدة تصل إلى "سناب شات"
بالفيديو.. ميزة جديدة تصل إلى "سناب شات"
Time منذ 43 دقيقة Views 1497
باحثون: "كورونا" ينتشر في أنسجة العين البشرية بعد الوفاة
باحثون: "كورونا" ينتشر في أنسجة العين البشرية بعد الوفاة
Time منذ 48 دقيقة Views 1242
وظيفة شاغرة في صندوق الاستثمارات العامة
وظيفة شاغرة في صندوق الاستثمارات العامة
Time منذ 53 دقيقة Views 1549
بالفيديو.. رصد قائدي شاحنتين يسيران بطريقة متهورة على إحدى طرق الرياض
بالفيديو.. رصد قائدي شاحنتين يسيران بطريقة متهورة على إحدى طرق الرياض
Time منذ 59 دقيقة Views 1616
بالفيديو.. مهند الحمدي يتجول مع خطيبته فرح مراد
بالفيديو.. مهند الحمدي يتجول مع خطيبته فرح مراد
Time منذ ساعة Views 1012