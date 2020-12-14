وظيفة شاغرة في صندوق الاستثمارات العامة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف صندوق الإستثمارات العامة، عبر حسابه بموقع (لينكد ان) لخدمات التزظيف عن توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بمدينة الرياض، بمسمى "أخصائي التسويق والاتصالات (Marketing and Communication Professional)".
واشترط الصندوق: درجة البكالوريوس تخصصات ذات صلة (إدارة / تسويق / العلاقات العامة) أو ما يعادلها، خبرة سابقة في مجال مماثل، مستوى جيد في اللغة الإنجليزية، ومهارات الحاسب الآلي ومهارات إعداد التقارير والعروض.
وقال أن الوصف الوظيفي: إدارة الاتصالات المستمرة وقاعدة بيانات أجهزة الكمبيوتر الشخصية الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة جنبًا إلى جنب مع العلاقات مع المكاتب الدولية لصندوق الاستثمارات العامة والموائد المستديرة المنتظمة، وإعداد جميع التقارير ولوحات المعلومات ذات الصلة لمشاركتها مع فريق الاستثمار التنفيذي.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى ترتيب المبادرات المتعلقة بدفع سرد PIF مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة ، وغيرها، علاقات SWFs و SWFI و IFSWF إلى جانب علاقات WEF.
وأشار الصندوق إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنـــــــــا .