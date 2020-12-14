إيطالية في رالي حائل تروي موقفًا لها مع رجل شمري

نواف السالم (صدى):
شهدت الجولة الأولى لباها حائل الدولي 2020 ضمن الجولة الرابعة من جولات كأس العالم للراليات الصحراوية، إنسحاب الإيطالية " كاميليا ليباروتي " رغم تقدمها الكبير في السباق.
وأوضحت كاميليا أنها بينما كانت في صدارة المتسابقين، صادفت أحد المشاركين قد تعرض لحادث طفيف بارتطام سيارته بالكثبان الرملية.
وتوقفت المتسابقة الإيطالية لإسعاف المشارك وقدمت له الإسعافات الأولية كما حاولت إصلاح سيارته.
وأشارت إلى أن أحد رجال قبيلة شمر طلبت منه المساعدة ورغم اختلاف اللغة إلا إنه فهم وبادر بسيارة دفع رباعي، وكمية من الوقود لمساعدتهما، لافتة إلى أنه رفض قبول أي نقود منها، فبادرته بالسؤال: " هل أنت شمري؟" فأجابها: نعم شمري.