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إيطالية في رالي حائل تروي موقفًا لها مع رجل شمري

Time منذ ساعة
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إيطالية في رالي حائل تروي موقفًا لها مع رجل شمري

نواف السالم (صدى):
شهدت الجولة الأولى لباها حائل الدولي 2020 ضمن الجولة الرابعة من جولات كأس العالم للراليات الصحراوية، إنسحاب الإيطالية " كاميليا ليباروتي " رغم تقدمها الكبير في السباق.

وأوضحت كاميليا أنها بينما كانت في صدارة المتسابقين، صادفت أحد المشاركين قد تعرض لحادث طفيف بارتطام سيارته بالكثبان الرملية.

وتوقفت المتسابقة الإيطالية لإسعاف المشارك وقدمت له الإسعافات الأولية كما حاولت إصلاح سيارته.

وأشارت إلى أن أحد رجال قبيلة شمر طلبت منه المساعدة ورغم اختلاف اللغة إلا إنه فهم وبادر بسيارة دفع رباعي، وكمية من الوقود لمساعدتهما، لافتة إلى أنه رفض قبول أي نقود منها، فبادرته بالسؤال: " هل أنت شمري؟" فأجابها: نعم شمري.

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ابو ظبي الكثيري
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
faeiz1122
خبر غير مهم
faeiz1122
وصح وانه مسحور نسيت اكتبها ههههه
faeiz1122
فشل ورا فشل من إعلامي الغفله كيف يحكم أن الهلال هو بطل الدوري والدوري في بدايته إمعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات
النشمي
الله يتم عليك الصحة

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