الأعداد السابقة للصحيفة

متهم في قضية نصب واحتيال يطالب بإثبات إعساره بعد 11 سنة سجن

Time منذ 23 دقيقة
Views 1505
متهم في قضية نصب واحتيال يطالب بإثبات إعساره بعد 11 سنة سجن

الرياض (صدى):
طالب متهم في قضية نصب واحتيال أطلق سرحه مؤخرا، بإثبات إعساره بعد حبسه لمدة 11 عام.

وتقدم المدعي عليه والمعروف إعلاميًا بـ " هامور قروض المعلمات والطبيبات " بدعوى يطلب فيها إثبات إعساره، قال فيها إن الخسارة التي تكبدها وذهبت بأموال الدائنين حصلت بسبب تقلبات السوق.

وأرجع ديون المدعين إلى عمله في تجارة الأجهزة الكهربائية بالتقسيط والتجزئة وسداد القروض بمنتجات استهلاكية، وتعرضت تجارته للخسارة لأسباب خارجة عن إرادته، متهماً الدائنين بعدم مراعاة ذلك.

وأوضح أنه يعول أسرة تضم 7 بنات وأبناء وزوجة، وأن حبسه يعرّض أسرته لمحنة العوز وذل الاحتياج لحبس عائلهم.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
ايش لصقة منع الحمل واين تضعها المراءه ؟
ابو عمار
ناوي يسافر مجانا
ابو عمار
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
ابو عمار
عموما احتضانها من الامام اهون من احتضانها من الخلف ونشر الصوره

أخر الأخبار

متهم في قضية نصب واحتيال يطالب بإثبات إعساره بعد 11 سنة سجن
متهم في قضية نصب واحتيال يطالب بإثبات إعساره بعد 11 سنة سجن
Time منذ 23 دقيقة Views 1505
أحمد موسى يعرض خدماته على الهلال
أحمد موسى يعرض خدماته على الهلال
Time منذ 32 دقيقة Views 1867
بالفيديو..المطلق يوضح هل تمنع لصقة منع الحمل الغسل أم لا
بالفيديو..المطلق يوضح هل تمنع لصقة منع الحمل الغسل أم لا
Time منذ 35 دقيقة Views 1667
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
Time منذ ساعة Views 1737
رئيس الأهلي يحسم مصير السومة وفلادان
رئيس الأهلي يحسم مصير السومة وفلادان
Time منذ ساعة Views 2388
شاب يقتحم مطعما ويهدد العاملين فيه بالقتل من أجل وجبة مجانية
شاب يقتحم مطعما ويهدد العاملين فيه بالقتل من أجل وجبة مجانية
Time منذ ساعة Views 543
استشاري: كورونا مستمر في 2021 مهما أوتينا من قوة
استشاري: كورونا مستمر في 2021 مهما أوتينا من قوة
Time منذ ساعتين Views 2389
الجهني يكشف موعد بداية الأمطار على مكة وجدة
الجهني يكشف موعد بداية الأمطار على مكة وجدة
Time منذ ساعتين Views 2850
مسن يذبح زوجته العشرينية بعدما عايرته بضعفه
مسن يذبح زوجته العشرينية بعدما عايرته بضعفه
Time منذ 3 ساعات Views 2337
شاب يتحرش بقطته..ومطالب بالقبض عليه
شاب يتحرش بقطته..ومطالب بالقبض عليه
Time منذ 3 ساعات Views 1569