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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، المدينة المنورة تشمل السواحل منها كذلك على شرق المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة، في حين يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك وسواحلها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبيه غربيه إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ايش لصقة منع الحمل واين تضعها المراءه ؟
ابو عمار
ناوي يسافر مجانا
ابو عمار
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
ابو عمار
عموما احتضانها من الامام اهون من احتضانها من الخلف ونشر الصوره

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