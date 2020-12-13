ابن زنان للاعبي النصر: لا تعلقون تقصيركم على شماعة المدرب

نواف السالم (صدى):
وجه المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر عبد الله بن زنان، رسالة للاعبي الفريق، محملهم مسؤولية عودة الفريق لانتصاراته، بعد سلسلة الهزائم المتتالية.
وقال ابن زنان في رسالته للاعبين: " عليكم مسؤولية كبيرة في عودة الفريق فالمدرب والإدارة لن يتعدى تأثيرهم لتوالي الخسائر، فلا تجعلوهم شماعة تعلقون عليها تقصيركم " .
وتابع: " أين دوركم أنتم ؟ أنتم مربط الفرس وأنتم عليكم الحمل الأكبر والتأثير داخل الملعب، إعملوا لأنفسكم ولأسمائكم ولجمهوركم ولناديكم " .
يذكر أن أخر هزائم النصر، كانت أمام الأهلي بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثامنة من دورى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.