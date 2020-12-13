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ابن زنان للاعبي النصر: لا تعلقون تقصيركم على شماعة المدرب

Time منذ ساعة
Views 1772
ابن زنان للاعبي النصر: لا تعلقون تقصيركم على شماعة المدرب

نواف السالم (صدى):
وجه المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر عبد الله بن زنان، رسالة للاعبي الفريق، محملهم مسؤولية عودة الفريق لانتصاراته، بعد سلسلة الهزائم المتتالية.

وقال ابن زنان في رسالته للاعبين: " عليكم مسؤولية كبيرة في عودة الفريق فالمدرب والإدارة لن يتعدى تأثيرهم لتوالي الخسائر، فلا تجعلوهم شماعة تعلقون عليها تقصيركم " .

وتابع: " أين دوركم أنتم ؟ أنتم مربط الفرس وأنتم عليكم الحمل الأكبر والتأثير داخل الملعب، إعملوا لأنفسكم ولأسمائكم ولجمهوركم ولناديكم " .

يذكر أن أخر هزائم النصر، كانت أمام الأهلي بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثامنة من دورى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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أحدث التعليقات

ابو عبدالعزيز
اغلب مباريات عمر يسجل وش معنا المبارات هذي أو علشان الهزيمه لا لو ينهزم مبارات ثانيه بتقلبون على التحكيم والي بعدها ريئس النادي
ابو عبدالعزيز
الخطوط أجل هذا لعب الهلال ما تغير شي ليه ماتعترف بأن الوحده لعب اليوم وابدع وأوقف الهلال ماعندك اسلوب غير كذا كل هزيمه للهلال تقول تعالى وانت مسوي مثاليه بأسلوبك البايخ لا ومعلم آخر زمن الأشكال هذي تكون في التعليم
بلبل البحر
عذر أقبح من ذنب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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