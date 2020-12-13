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بالفيديو.. العويشير: واجهنا فريقاً صعباً.. وفوزنا بعد جهد كبير

Time منذ 34 دقيقة
Views 1439
بالفيديو.. العويشير: واجهنا فريقاً صعباً.. وفوزنا بعد جهد كبير

نواف السالم (صدى):
قال عبدالله العويشير حارس فريق الوحدة الأول لكرة القدم، أن فوزهم على حساب الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، جاء بعد جهد كبير، واحترام لمتصدر الترتيب.

وأوضح العويشير: "قدمنا أداءً مميزاً في المباراة، وفعلنا ما بوسعنا للخروج بنتيجة إيجابية أمام صاحب ريادة الترتيب، ومن على ملعب، ونجحنا في ذلك بعد عمل كبير، واجهنا فريقاً صعباً، وكان علينا أن نونك أكثر تماسكاً" ٠

وأضاف : "الهلال كان قريباً من التسجيل في لحظات عديدة، ولكن نجحنا في تجاوز المباراة بالتركيز، وقبل ذلك باحترام المنافس"

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وعلق العويشير على القناع الذي كان يرتديه في المباراة، قائلا أنه دخل به اللقاء بناءً على توصية الطبيب، بعد إصابة لحقت به في أنفه قبل أسابيع.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كلام يجمد على الشارب ..
ابو محمد 😎 ✍️
تحليل ممتاز ..
بدر بدير
يامجنون ياسكران ما خلت من واحد منها .. الله لا يبلانا
عبدالله
كل الاخبار عن الحزن على هزيمة الهلال طيب والفريق اللي فاز ما يستاهل ان احد ينشر خبر عن احتفالاته وعن فوزه والا خلاص انهزم الهلال تنقلب الجرايد كلها عزاء
ابو محمد 😎 ✍️
تكرم عن صدام الددسن الـ 86 ،،، .. ابشر عندي سيكل ابو ثلاث كفراات ، كان لأحد الاولاد يوم كان صغير ، جاك هديه مامن وراها جزيه .. .. انتظر تلفون الحمام الزاجل ..

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