بالفيديو.. العويشير: واجهنا فريقاً صعباً.. وفوزنا بعد جهد كبير

نواف السالم (صدى):
قال عبدالله العويشير حارس فريق الوحدة الأول لكرة القدم، أن فوزهم على حساب الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، جاء بعد جهد كبير، واحترام لمتصدر الترتيب.
وأوضح العويشير: "قدمنا أداءً مميزاً في المباراة، وفعلنا ما بوسعنا للخروج بنتيجة إيجابية أمام صاحب ريادة الترتيب، ومن على ملعب، ونجحنا في ذلك بعد عمل كبير، واجهنا فريقاً صعباً، وكان علينا أن نونك أكثر تماسكاً" ٠
وأضاف : "الهلال كان قريباً من التسجيل في لحظات عديدة، ولكن نجحنا في تجاوز المباراة بالتركيز، وقبل ذلك باحترام المنافس"
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وعلق العويشير على القناع الذي كان يرتديه في المباراة، قائلا أنه دخل به اللقاء بناءً على توصية الطبيب، بعد إصابة لحقت به في أنفه قبل أسابيع.