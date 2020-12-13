نصيحة محمد الذايدي إلى لاعبي الهلال للحصول على حقهم الذي كفله القانون

طلال الغامدي (صدى):
وجه الإعلامي الرياضي محمد الذايدي نصيحة هامة للاعبي الهلال بشأن الحصول على حقهم الذي كفله القانون.
وقال " الذايدي ":" بعض لاعبين الهلال يبيلهم يتعلموا من لاعبين الجار داخل منطقة الجزاء في كيفية الحصول على حقهم الذي كفله القانون وليس أخذ ماليس لهم خصوصا مد الله ".
وكان فريق نادي الوحدة فاز على الهلال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل الهدف الأول للوحدة اللاعب ديمتري بيتراتوس في الدقيقة 7، بينما نجح لاعب الهلال بافيتيمبي غوميز في هز شباك الوحدة في الدقيقة 70، فيما أحرز الهدف الثاني لصالح الوحدة اللاعب أحمد عبده في الدقيقة 90.
وبهذه النتيجة توقف الهلال عند 19 نقطة، ويلاقي القادسية الإثنين 21 ديسمبر، بينما الوحدة رفع رصيده إلى 9 نقاط، ويواجه العين الثلاثاء 22 ديسمبر.