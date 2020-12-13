فيصل أبو ثنين: الهلال بحاجة ماسة لمهاجم سريع وهداف خبير لتكتمل روعته

ماجد محمد (صدى):
علق لاعب الهلال السابق فيصل أبو ثنين، على فوز الوحدة على الهلال بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال " أبو ثنين ":" الهزيمة لاتعني نسف كل الجهود والإنجازات بل هي تقييم واقعي لحال الفريق ومجهر حقيقي لنقاط ضعفه وقوته ".
وأضاف:" كما أنك تشعر بالفخر والفرح عند الفوز فيجب عليك الدعم والتوجيه عند الهزيمة لأن هذا هو سر استمرار الانتصارات، الهلال بحاجة ماسة لمهاجم سريع وهداف وصانع لعب خبير لتكتمل روعته ".
وسجل الهدف الأول للوحدة اللاعب ديمتري بيتراتوس في الدقيقة 7، بينما نجح لاعب الهلال بافيتيمبي غوميز في هز شباك الوحدة في الدقيقة 70، فيما أحرز الهدف الثاني لصالح الوحدة اللاعب أحمد عبده في الدقيقة 90.
وبهذه النتيجة توقف الهلال عند 19 نقطة، ويلاقي القادسية الإثنين 21 ديسمبر، بينما الوحدة رفع رصيده إلى 9 نقاط، ويواجه العين الثلاثاء 22 ديسمبر.