نقل مباراة الأهلي والعين إلى "رديف الجوهرة" بسبب الصيانة

نواف السالم (صدى):
وجهت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم بنقل مباراة الأهلي والعين ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والمقرر إقامتها الخميس 17 المقبل، إلى الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وجاء القرار بناءً على الإفادة التي تلقتها من إدارة تشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضية، والذي يفيد البدء بأعمال الصيانة الشتوية للملعب الرئيسي.
وفي وقت سابق، زارت اللجنة المعنية التي تضم في عضويتها وزارة الرياضة والاتحاد السعودي ورابطة دوري المحترفين الملعب الرديف خلال الفترة الماضية، واطّلعت على جاهزية الملعب لاحتضان المباريات ومطابقته لشروط ومعايير رابطة دوري المحترفين.