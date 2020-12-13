بالفيديو.. الشهري: استقبلنا هدف في وقت قاتل.. وسنحسن وضعية إهدار الفرص

ماجد محمد (صدى):
أكد صالح الشهري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أن فريقه أهدر عدة فرص خلال المباراة التي جمعته مع الوحدة وانتهت بفوز الأخير.
وقال الشهري:"احنا فريق بطل، حاولنا العودة في اللقاء، لكن هذه هي كرة القدم، واستقبلنا هدف في الوقت القاتل وسنسعى لتحسين وضعية أهدار الفرص في المباريات القادمة" ٠
وأضاف :" كنا نتمنى إكمال سلسلة الانتصارات، و الهلال فريق هجومي و لم يكن الدفاع أسلوبه"٠
كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، قد حقق الفوز على مضيفه الهلال، بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.