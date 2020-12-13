بالفيديو.. العليان يوجه رسالة مؤثرة للهلاليين 

طلال الغامدي (صدى):
وجه لاعب الهلال مدالله العليان رسالة مؤثرة للهلاليين بعد فوز الوحدة على الزعيم في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال " العليان " خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" نعتذر لجماهيرنا "، مضيفا:" أضعنا الكثير من الفرص التي لم نستغلها على الرغم من تقديمنا لمستوى ".
وأضاف " العليان ":" هاردلك لنا، خسارة اليوم ليست نهاية المطاف، ولم تسنح لنا الفرصة للتسجيل خلال مباراة اليوم ".
وكان فريق نادي الوحدة فاز على الهلال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل الهدف الأول للوحدة اللاعب ديمتري بيتراتوس في الدقيقة 7، بينما نجح لاعب الهلال بافيتيمبي غوميز في هز شباك الوحدة في الدقيقة 70، فيما أحرز الهدف الثاني لصالح الوحدة اللاعب أحمد عبده في الدقيقة 90.
وبهذه النتيجة توقف الهلال عند 19 نقطة، ويلاقي القادسية الإثنين 21 ديسمبر، بينما الوحدة رفع رصيده إلى 9 نقاط، ويواجه العين الثلاثاء 22 ديسمبر.