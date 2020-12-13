بالفيديو.. الهلال يحافظ على الصدارة رغم فوز الوحدة  

نواف السالم (صدى):
فاز فريق نادي الوحدة على الهلال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل الهدف الأول للوحدة اللاعب ديمتري بيتراتوس في الدقيقة 7، بينما نجح لاعب الهلال بافيتيمبي غوميز في هز شباك الوحدة في الدقيقة 70، فيما أحرز الهدف الثاني لصالح الوحدة اللاعب أحمد عبده في الدقيقة 90.
وبهذه النتيجة توقف الهلال عند 19 نقطة، ويلاقي القادسية الإثنين 21 ديسمبر، بينما الوحدة رفع رصيده إلى 9 نقاط، ويواجه العين الثلاثاء 22 ديسمبر.