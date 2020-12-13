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الأمير سطام بن خالد: من الخطأ السماح  لأي زائر بلمس واستخدام محتويات متحف الملك سعود 

Time منذ ساعة
Views 1640
الأمير سطام بن خالد: من الخطأ السماح  لأي زائر بلمس واستخدام محتويات متحف الملك سعود 

الرياض (صدى):
قال الأمير سطام بن خالد آل سعود:" نحن مع أن يكون متحف جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز مفتوح للجميع ليطلع الناس على هذا التاريخ المجيد لكن ليس من الضروري استخدام محتوياته ".

وأضاف " الأمير سطام بن خالد ":" الصواب هو عدم لمس واستخدام محتويات المتحف للحفاظ عليها وعلى قيمتها وهذا الأمر متعارف عليه في الكثير من دول العالم,فالخطأ هو السماح لأي زائر بهذا الأمر مهما كان اسمه أو شهرته ".

ويأتي ذلك بعد ما تم تداوله بشأن زيارة الفنانة شمس للمتحف وتفقدها لمكتب الملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله، حيث أن المكتب يقع في القاعة الملكية بالمتحف، ويضم العديد من الممتلكات الخاصة لملوك وأمرآء المملكة، وهو مفتوح لجميع الزائرين من جميع الفئات.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
يا له من حارس أحمق
.M.
عاد الحركة ذي يحبونها الشباب الصايع
خالد
النعيمه لن تلد الكره السعوديه والخليجيه والعربيه والاسيويه قائدا مثله .
ابو محمد 😎 ✍️
هاالخسيسه ويش عندها تجوب المملكه شبر شبر .................؟؟؟
عدو الخونة
يجب ان تضاف الى ارشيف سلسلة جرائم السلطان المغولي اللوطي

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