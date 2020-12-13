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الإعلان عن موعد السيطرة على كورونا نهائياً

Time منذ 33 دقيقة
Views 1767
الإعلان عن موعد السيطرة على كورونا نهائياً

برلين (صدى):
قال مؤسس شركة " بيونتيك الألمانية التي أنتجت مؤخرًا مع شركة فايزر لقاحها ضد فيروس كورونا؛ إن الوباء العالمي " كوفيد–19 " ستتم السيطرة عليه بنهاية الصيف المقبل.

وأضاف أوغور شاهين مؤسس شركة " بيونتيك ":" نأمل أن نتمكن من طرح اللقاح بسرعة كبيرة؛ ما يقلل كثيرًا الضغط على المستشفيات ".

وأوضح " شاهين " أن الأمر سيستغرق تحصين 30% من الأمريكيين باللقاحات لبدء ملاحظة الفرق، لافتا إلى أن هذا من الممكن أن يتم بحلول أبريل المقبل، على أن يتم السيطرة على الفيروس عالميًّا مع نهاية صيف 2021.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، منحت يوم الجمعة، رسميًّا، الموافقة الطارئة على لقاح فيروس كورونا الذي أنتجته شركتا فايزر وبيونتيك؛ ما يمهد الطريق رسميًّا لتوزيع العلاج الذي طال انتظاره على نطاق واسع.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. غسل له الصليعه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الا يا ليل المقاريد ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله الالق المصور المعلم ..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه أحسن، تستاهل،،
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز .. .. ناجحه بنمره واستحماره ..

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