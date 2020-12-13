بالفيديو.. " الصبحان ": أقيلوا مدرب الوحدة 

ماجد محمد (صدى):
علق حسن الصبحان المعروف بـ " ملك التوقعات "، على إهدار فريق الهلال عدد من الفرص خلال مواجهة الوحدة.
وقال " الصبحان ":" شئ مستفز ٢١ هدف محقق لو استغل الهلال الفرص كانت تاريخية، يتحملها اللاعبين والمدرب "، مضيفا:" مدرب الوحدة أقيلوه نصيحة ".
وكان فريق نادي الوحدة قهر الهلال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة توقف الهلال عند 19 نقطة، ويلاقي القادسية الإثنين 21 ديسمبر، بينما الوحدة رفع رصيده إلى 9 نقاط، ويواجه العين الثلاثاء 22 ديسمبر.