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بالفيديو.. " الصبحان ": أقيلوا مدرب الوحدة 

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. " الصبحان ": أقيلوا مدرب الوحدة 

ماجد محمد (صدى):
علق حسن الصبحان المعروف بـ " ملك التوقعات "، على إهدار فريق الهلال عدد من الفرص خلال مواجهة الوحدة.

وقال " الصبحان ":" شئ مستفز ٢١ هدف محقق لو استغل الهلال الفرص كانت تاريخية، يتحملها اللاعبين والمدرب "، مضيفا:"  مدرب الوحدة أقيلوه نصيحة ".

وكان فريق نادي الوحدة قهر الهلال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وبهذه النتيجة توقف الهلال عند 19 نقطة، ويلاقي القادسية الإثنين 21 ديسمبر، بينما  الوحدة رفع رصيده إلى 9 نقاط، ويواجه العين الثلاثاء 22 ديسمبر.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كلام يجمد على الشارب ..
ابو محمد 😎 ✍️
تحليل ممتاز ..
بدر بدير
يامجنون ياسكران ما خلت من واحد منها .. الله لا يبلانا
عبدالله
كل الاخبار عن الحزن على هزيمة الهلال طيب والفريق اللي فاز ما يستاهل ان احد ينشر خبر عن احتفالاته وعن فوزه والا خلاص انهزم الهلال تنقلب الجرايد كلها عزاء
ابو محمد 😎 ✍️
تكرم عن صدام الددسن الـ 86 ،،، .. ابشر عندي سيكل ابو ثلاث كفراات ، كان لأحد الاولاد يوم كان صغير ، جاك هديه مامن وراها جزيه .. .. انتظر تلفون الحمام الزاجل ..

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