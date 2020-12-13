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بالفيديو.. 10 أخطاء شائعة يتم ترويجها عن مرض السرطان

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. 10 أخطاء شائعة يتم ترويجها عن مرض السرطان

الرياض (صدى):
سلط المجلس الصحي السعودي الضوء على 10 أخطاء شائعة يتم تداولها حول مرض السرطان وأسبابه وطرق العلاج منه.

وقال المجلس خلال مقطع فيديو ، أنه يوجد بعض المعلومات المتداولة حول السرطان لا صحة لها، أبرزها أنه مرض معد، وكل أنواعه متشابهة، ويتغذى على السكريات، وسبب حدوثه هو التعرض لإصابة.

وشملت الأخطاء الشائعة حول السرطان، ما يتم تداوله أن علاجه أسوأ من المرض ذاته، وأنه يسبب ألما، واعتقاد الشخص أنه مرض يصيب الآخرين وهو ليس معرضا له، وأنه لا يمكن الشفاء منه، وأن الكشف المبكر عليه غير مفيد.

وأضاف المركز أنه من بين الشائعات التي يتم ترويجها هو أن سبب السرطان مؤامرة عالمية بين شركات الأدوية والأطباء لاستنزاف المرضى ماديا، مبينا أن الحقيقة العلمية تؤكد أن السرطان مرض غير معد ولا ينتقل من شخص لآخر أبدا، ونسبة الإصابة به تختلف من شخص لآخر، والسرطان عدة أنواع وليس نوعا واحدا، وبعض أنواعه لا تسبب ألما أو أي أعراض حتى مرحلة متأخرة من المرض.

وأشار إلى أنه قد لا يكون هناك سبب واضح للإصابة بالسرطان، والكثير من أنواعه يمكن الشفاء منها خاصة ما يكتشف في مرحلة مبكرة، لذا هناك فائدة كبيرة للكشف المبكر، مؤكدا أن جميع خلايا الجسم تتغذى على السكريات، وليس هناك دلالات علمية تربط بين نموه والسكريات، وأنه قد يكون هناك بعض المتاعب من العلاج لكنها أخف من السرطان ذاته.

ولفت المجلس إلى أن السرطان موجود في العالم ويتسابق الجميع لاكتشاف علاج له، والكلام عن وجود مؤامرة عالمية حوله عار عن الصحة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الا يا ليل المقاريد ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله الالق المصور المعلم ..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه أحسن، تستاهل،،
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز .. .. ناجحه بنمره واستحماره ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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