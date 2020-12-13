بالفيديو.. الصرامي: من ينقذ النصر من فيتوريا!

ماجد محمد (صدى):
طالب المتحدث الإعلامي السابق لنادي النصر سعود الصرامي بإنقاذ النادي من المدرب روي فيتوريا.
وقال الصرامي خلال مقطع فيديو: "وقت فيتوريا قد انتهي في نادي النصر وعليه أن يبادر بالرحيل بسبب سوء نتائج الفريق التي تفرض عليه هذا الشئ ".
وتابع: "يتحمل فيتوريا هذه النتائج حيث أن بدايته وقراءاته للمباراة الأخيرة أمام الأهلي كانت خاطئة فضلا سوء التدريب الاسبوعي للمدرب"
وأضاف: "فيتوريا يخرج بعد كل مباراة في المؤتمرات الصحفية ويتحدث عن أن النصر سيتطور والأمر لا يتغير بل تزداد معاناته وتخبطاته ", مشيرا إلى أن إخراجه لمارتينيز في المباراة الأخيرة قرار خاطيء وفسل في إخراج أمرابط الذي يلعب بطريقة فردية أوحمدالله الذي ضيع الكثير من ضرابات الجزاء ".