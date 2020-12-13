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بالفيديو.. الصرامي: من ينقذ النصر من فيتوريا!

Time منذ 25 دقيقة
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بالفيديو.. الصرامي: من ينقذ النصر من فيتوريا!

ماجد محمد (صدى):
طالب المتحدث الإعلامي السابق لنادي النصر سعود الصرامي بإنقاذ النادي من المدرب روي فيتوريا.

وقال الصرامي خلال مقطع فيديو: "وقت فيتوريا قد انتهي في نادي النصر وعليه أن يبادر بالرحيل بسبب سوء نتائج الفريق التي تفرض عليه هذا الشئ ".

وتابع: "يتحمل فيتوريا هذه النتائج حيث أن بدايته وقراءاته للمباراة الأخيرة أمام الأهلي كانت خاطئة فضلا سوء التدريب الاسبوعي للمدرب"

وأضاف: "فيتوريا يخرج بعد كل مباراة في المؤتمرات الصحفية ويتحدث عن أن النصر سيتطور والأمر لا يتغير بل تزداد معاناته وتخبطاته ", مشيرا إلى أن إخراجه لمارتينيز في المباراة الأخيرة قرار خاطيء وفسل في إخراج أمرابط الذي يلعب بطريقة فردية أوحمدالله الذي ضيع الكثير من ضرابات الجزاء ".

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أحدث التعليقات

القرشي
النصر اكثر فريق استعد للدوري هذا الموسم وبقوة وكان من المرشحين للحصول على الدوري ولكن ايش إللي حصل للفريق وللجهاز الفني والإداري ... الله أعلم أكثر المتشائمين لم يكن يخطر في باله بأن هذا سيحدث للعالمي ... كوره مالها امان .
سعد بُلع
هذه عادات طقاع كلهم طقعين !! كانوا فقراء لا يملكون أموال !! وفجأة أصبحوا يملكون أموال !!
ناقد رياضي
نادي النصر تورط بالمريض النفسي / سعود الصرامي !! لزقة جونسون !! إعلام النصر المرضى ورئيسه الحالي / صفوان السويكت وراء تدهور الفريق .. فريق متهالك وزادوا في تدهوره وجعلوا منه عالمي بالتزييف !! وهذا أحد اسباب التي آلت اليه الأمور ..
زاير
تسمي حاوية شحن مبرده لحفظ الاسماك واللحوم علي السفن لا يمكن شحنها بالطائرات .
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
لذيذه

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