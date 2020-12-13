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قانوني يوضح مصير الطفل الذي أتم 18 عامًا في دار الأحداث ولم تنتهي فترة عقوبته " فيديو " 

Time منذ 15 دقيقة
Views 1333
قانوني يوضح مصير الطفل الذي أتم 18 عامًا في دار الأحداث ولم تنتهي فترة عقوبته " فيديو " 

علي القحطاني (صدى):
أوضح مستشار قانوني ومحكم قضائي، محمد الوهيبي، مصير الطفل " الحدث"  الذي أتم 18 عاما في دار الأحداث ولم تنتهي فترة عقوبته.

وأضاف " الوهيبي " خلال حواره عبر برنامج " سيدتي ":" يتم عرض الحالة إلى القاضي الذي أصدر الحكم " قاضي دائرة الأحداث " وهو من يقرر يكمل عقوبته ومن ثم يتم إطلاق سراحه، أو وقف تنفيذ العقوبة المتبقية لمدة 3 سنوات حسب النظام ويتم إطلاق سراحه من بعد الفترة المتبقية ".

 

وتابع:" المادة ال15 من النظام إذا لم يكن الحدث متمما لسن الخامسة عشر من وقت ارتكاب الجريمة ممكن يتخذ عليه من التدابير التالية: عقوبة التوبيخ أو تسليمه لمن يعيش معه من الأبوين منعهم من ارتياد أماكن معينة لمدة 3 سنوات وضعه تحت الرقابة الاجتماعية في بيئته الطبيعية ".

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أحدث التعليقات

القرشي
النصر اكثر فريق استعد للدوري هذا الموسم وبقوة وكان من المرشحين للحصول على الدوري ولكن ايش إللي حصل للفريق وللجهاز الفني والإداري ... الله أعلم أكثر المتشائمين لم يكن يخطر في باله بأن هذا سيحدث للعالمي ... كوره مالها امان .
سعد بُلع
هذه عادات طقاع كلهم طقعين !! كانوا فقراء لا يملكون أموال !! وفجأة أصبحوا يملكون أموال !!
ناقد رياضي
نادي النصر تورط بالمريض النفسي / سعود الصرامي !! لزقة جونسون !! إعلام النصر المرضى ورئيسه الحالي / صفوان السويكت وراء تدهور الفريق .. فريق متهالك وزادوا في تدهوره وجعلوا منه عالمي بالتزييف !! وهذا أحد اسباب التي آلت اليه الأمور ..
زاير
تسمي حاوية شحن مبرده لحفظ الاسماك واللحوم علي السفن لا يمكن شحنها بالطائرات .
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
لذيذه

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